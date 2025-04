Papa Francesco, di cosa è morto? L’ictus dopo l’infezione ai polmoni, cosa è successo.

Papa Francesco è deceduto a causa di complicazioni legate alla polmonite bilaterale e a un ictus cerebrale. Gli esperti Matteo Bassetti e Francesco Blasi hanno chiarito il nesso tra l’infezione respiratoria che ha colpito il Pontefice e la sua morte. Bassetti, infettivologo, ha evidenziato che l’ictus è strettamente associato all’infezione polmonare, che presentava anche una carica fungina, in particolare di Aspergillus, noto per la sua capacità di danneggiare i vasi sanguigni, inclusi quelli cerebrali. Egli ha sottolineato che studi scientifici mostrano come le infezioni aumentino il rischio di ictus fino a cinque volte.

Blasi, pneumologo, ha confermato che le complicanze tipiche di una polmonite grave in una persona anziana possono includere problemi cerebrovascolari e cardiovascolari. Ha indicato che, nei tre mesi successivi a un episodio di polmonite grave, il rischio di complicazioni cardiovascolari o cerebrovascolari è significativo, specialmente a 88 anni. Ha sottolineato che la mortalità post-polmonite è reale e spesso di origine cerebrovascolare o cardiovascolare.

La nota ufficiale del Vaticano ha riportato che la morte del Papa è stata causata da un ictus, seguito da un collasso cardiocircolatorio, in una situazione già compromessa da pregressi problemi di salute, come insufficienza respiratoria acuta e diabete di tipo 2. Gli eventi cerebrovascolari, secondo Blasi, sono una possibilità concreta in tali circostanze. In sintesi, la morte del Pontefice è stata il risultato di una serie di complicazioni correlate, culminanti nell’ictus e nell’arresto cardiaco.