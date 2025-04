Papa Francesco desidera partecipare all’Urbi et Orbi

Papa Francesco ha espresso il desiderio di essere presente all’Urbi et Orbi pasquale di domani, secondo quanto dichiarato dalla Sala stampa del Vaticano. La sua partecipazione dipende comunque dalle condizioni di salute del Pontefice, che ha trascorso 38 giorni in ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale e attualmente è in fase di convalescenza. Nonostante la sua salute precaria, Bergoglio ha dimostrato la volontà di sorprendere, dato che nelle ultime settimane ha fatto apparizioni inattese.

Durante la messa di Pasqua che si svolgerà in Piazza San Pietro, la celebrazione sarà condotta dal cardinale Angelo Comastri, delegato a rappresentare il Papa. Secondo il libretto per la celebrazione pasquale, la benedizione Urbi et Orbi includerà anche il Papa, come egli stesso ha richiesto. Questo evidenzia il forte desiderio di Bergoglio di rimanere presente anche simbolicamente, nonostante le sue difficoltà di salute.

La situazione del Santo Padre, dunque, tiene alta l’attenzione dei fedeli e degli osservatori. La messa di Pasqua è un momento cruciale per la comunità cattolica e la sua celebrazione rappresenta un’importante opportunità per esprimere unità e speranza. Mentre si attende di vedere se Papa Francesco potrà essere fisicamente presente, le sue indicazioni e il coinvolgimento nella benedizione mostrano il suo attaccamento e impegno verso la Chiesa e il suo popolo. La giornata di domani sarà quindi significativa, non solo per il messaggio di Pasqua, ma anche per il segno di vicinanza che il Papa intende trasmettere.