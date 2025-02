Papa Francesco, cosa dicono i medici sulle sue condizioni di salute

Negli esperti regna un “moderato ottimismo” sulle condizioni di salute di Papa Francesco, dopo il bollettino medico del 26 febbraio. Il Vaticano ha comunicato che “la lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata” e che la Tac torace ha mostrato una normale evoluzione del quadro polmonare. L’infettivologo Massimo Andreoni ha confermato una buona risposta alle terapie, segnalando una lenta regressione della polmonite e scongiurando il pericolo di sepsi. Anche se continuano le cure da ossigenoterapia ad alti flussi, non si sono verificate ulteriori crisi respiratorie.

Giorgio Sesti, docente di Medicina interna, ha espresso “moderato ottimismo”, evidenziando l’assenza di complicanze e la regressione dell’insufficienza renale. Tuttavia, ha sottolineato che la prognosi rimane riservata poiché l’infezione non è ancora completamente azzerata. Nonostante i segni di miglioramento, i medici avvertono che la situazione rimane delicata.

La Tac eseguita ha rivelato “una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare”, segno che la polmonite bilaterale del Papa migliora. Luca Brunese, presidente della Sirm, ha affermato che l’esame indica una riduzione del focolaio polmonitico e un ritorno alla normalità del parenchima polmonare. Sebbene la lieve insufficienza renale sia migliorata e non si siano verificate nuove crisi respiratorie, l’ossigenoterapia continua, confermando una situazione complessa in cui la prognosi resta riservata. La fisioterapia respiratoria, in corso, servirà a rinforzare i muscoli utilizzati nella respirazione, essenziali per il recupero completo del Papa.