Papa Francesco, come sta: ultime notizie di oggi sulle sue condizioni di salute

Le condizioni cliniche di Papa Francesco sono stabili. Attualmente è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, con ventilazione meccanica non invasiva e ossigenoterapia ad alti flussi, mostrando una buona risposta agli scambi gassosi. Il Santo Padre è senza febbre e non presenta leucocitosi. Nel bollettino medico si informa che i parametri emodinamici sono costanti, il Papa ha continuato a mangiare e a svolgere fisioterapia respiratoria attivamente, senza episodi di broncospasmo.

Papa Francesco è vigile e orientato; nel pomeriggio ha ricevuto l’Eucarestia e si è dedicato alla preghiera. La prognosi rimane riservata, poiché il quadro clinico è considerato complesso. I medici hanno segnalato un episodio isolato di broncospasmo con vomito, ma dopo un broncoaspirato, il Papa ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva. Non riceve nutrizione endovenosa e può mangiare cibo solido. È in grado di muoversi e camminare, seppur con difficoltà.

Oggi, ha trascorso del tempo nella cappellina vicino alla sua stanza per pregare e appare di buon umore, indicando una giornata di maggior riposo. Le fonti vaticane confermano che è il Papa stesso a prendere le decisioni riguardo alle sue attività quotidiane. Domani, come nelle due scorse settimane, l’Angelus sarà annunciato solo in forma scritta.