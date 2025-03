Papa Francesco, come sta oggi: ultime notizie dal Vaticano

La situazione di Papa Francesco, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale, continua a essere monitorata. Secondo l’ultimo aggiornamento del Vaticano del 9 marzo, il Pontefice ha riposato tranquillamente durante la notte. La Sala Stampa Vaticana prevede di fornire ulteriori informazioni sulla sua condizione nel pomeriggio e un bollettino medico dettagliato sarà rilasciato probabilmente lunedì sera.

Le condizioni cliniche del Papa sono state descritte come stabili, con un graduale e lieve miglioramento, segnalato nell’ultimo bollettino medico. Nel corso degli ultimi giorni, il Santo Padre è rimasto apiretico e i parametri relativi agli scambi gassosi, così come gli esami ematochimici ed emocrocitometrici, hanno mostrato stabilità. Tuttavia, i medici hanno deciso di mantenere la prognosi riservata per continuare a osservare i segni di miglioramento.

Nonostante i progressi, le fonti vaticane avvertono che il rischio di nuove crisi non può ancora considerarsi completamente escluso. La situazione resta quindi delicata e gli specialisti stanno adottando un approccio cauto nel valutare la prognosi del Pontefice. A seguito di questa condizione, i fedeli e il mondo intero continuano a seguire evoluzioni e aggiornamenti sulla salute di Papa Francesco.