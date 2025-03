Papa Francesco, come sta: il bollettino di oggi

Papa Francesco è attualmente in condizioni stabili, senza segni di insufficienza respiratoria o broncospasmo, ma la prognosi rimane riservata. Dal 14 febbraio, è ricoverato presso l’ospedale Gemelli per una polmonite bilaterale. I medici definiscono la situazione come “complessa” e non escludono la possibilità di ulteriori crisi. Nella giornata di martedì 4 marzo, il Vaticano ha comunicato che il Pontefice è rimasto apiretico, vigile e collaborativo con le terapie.

Oggi ha iniziato una terapia con ossigeno ad alti flussi e ha partecipato a sessioni di fisioterapia respiratoria. Durante la notte, come programmato, verrà ripristinata la ventilazione meccanica non invasiva per garantirgli un riposo sereno. I medici segnalano che una certa frequenza di broncospasmi può essere attesa in un caso di polmonite. Oggi, il Papa ha alternato momenti di preghiera a periodi di riposo e ha ricevuto l’Eucarestia.

Inoltre, è stato diffuso un video nel quale Papa Francesco esprime un’intenzione di preghiera per le famiglie, filmato registrato prima del suo ricovero. Le immagini, con il Pontefice, sono state modificate “in rispetto al Papa” che si trova attualmente in cura. Le notizie e aggiornamenti sulla salute del Santo Padre continuano ad essere seguiti con attenzione e preoccupazione dal pubblico e dai fedeli in tutto il mondo.