Papa Francesco annuncia un Concistoro: 21 nuovi cardinali

Il Papa ha annunciato durante l’Angelus un nuovo Concistoro per l’8 dicembre, in cui procederà alla creazione di 21 nuovi cardinali provenienti da diverse parti del mondo. Questo annuncio, sorprendente per molti, sottolinea l’universalità della Chiesa e il continuo impegno nell’annunciare l’amore misericordioso di Dio. La nomina dei nuovi cardinali, che sarà effettuata a Roma, rappresenta anche il legame stretto tra la sede di Pietro e le diverse chiese nel mondo.

Tra i nuovi cardinali ci sono quattro italiani: Mons. Angelo Acerbi, Nunzio Apostolico e novantannovenne, S.E. Mons. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino, S.E. Mons. Baldassare Reina, Vescovo ausiliare di Roma e Vicario Generale per la Diocesi di Roma, e padre Fabio Baggio, Sotto Segretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Questa sarà la decima volta che il Papa, durante il suo pontificato, convoca un Concistoro. Nei nove precedenti Concistori, Francesco ha creato un totale di 142 cardinali, di cui 113 elettori.

Al termine di quest’anno, il numero degli elettori potrebbe quindi avvicinarsi a 140. Dei 21 nuovi cardinali, dieci provengono dall’Europa, sei dall’America (di cui cinque dall’America del Sud), quattro dall’Asia e uno dall’Africa. Questo ci mostra una distribuzione geografica significativa, riflettendo le diverse realtà della Chiesa cattolica nel mondo odierno.

Dopo l’annuncio, il Papa si è recato nel pomeriggio alla Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare e invocare la pace nel mondo, un segno del suo costante impegno per promuovere la concordia e la solidarietà globale, specialmente in tempi di conflitto e crisi. L’atto di convenire un Concistoro in un periodo così significativo come l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, ha anche un valore simbolico, richiamando i temi di speranza e di rinnovamento spirituale nel contesto della missione della Chiesa.