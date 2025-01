Papa Francesco ‘annuncia’ Che tempo che fa, Fazio ringrazia

Nel suo Angelus di oggi, Papa Francesco ha lanciato un appello per combattere l’antisemitismo in vista dell’80esimo anniversario della liberazione di Auschwitz. Ha invitato i fedeli a seguire, se lo desiderano, la trasmissione “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio, in cui sarà ospite Edith Bruck, poetessa ungherese e testimone della Shoah. La nota della trasmissione, diffusa tramite X, ha ringraziato il Papa per il suo “lancio”.

Bergoglio ha dichiarato: “Domani ricorre la Giornata della Memoria. Oggi, se volete, la brava poetessa Edith Bruck potete ascoltarla nel programma ‘Che tempo che fa’”. Questo richiamo del Papa coincide con un momento significativo, sottolineando l’importanza della memoria storica e la necessità di affrontare ogni forma di odio e discriminazione. Il messaggio di Papa Francesco si unisce a un’ampia riflessione sulla Shoah e sull’importanza di tenere viva la memoria di quei tragici eventi. La partecipazione di Bruck alla trasmissione rappresenta una testimonianza diretta e fondamentale sul tema della memoria e della resistenza contro l’antisemitismo.

La trasmissione “Che tempo che fa”, in onda stasera, diventa così un’occasione per approfondire tali tematiche e ascoltare una voce significativa come quella di Edith Bruck. La comunicazione del Papa amplifica il senso di urgenza e rilevanza di questi temi nella società contemporanea, fungendo da promemoria per tutti sulla storia e l’importanza della memoria. La serata promette di essere un momento importante di riflessione e sensibilizzazione.