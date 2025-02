Papa Francesco, al via una maratona di preghiera nelle chiese italiane per la sua salute

Il cardinale Matteo Zuppi ha avviato una maratona di preghiere per la salute del Papa, attualmente ricoverato al Gemelli da venerdì scorso. Questa iniziativa coinvolgerà le chiese di tutto il territorio italiano. Durante il Rosario per la salute del Papa celebrato nella chiesa di San Domenico a Bologna, Zuppi ha sottolineato che molte persone si uniscono in preghiera, esprimendo affetto e vicinanza al Pontefice. Ha evidenziato l’importanza di presentare a Dio i numerosi messaggi di stima e riconoscenza ricevuti, affinché il Papa possa essere protetto e rafforzato nella sua fede.

Inoltre, Zuppi ha espresso l’intenzione di includere nelle preghiere tutti coloro che soffrono, dalle persone malate a quelle che vivono in solitudine, non dimenticando le vittime di violenze e guerre. Ha affermato che questa iniziativa, pur focalizzata sulla salute del Papa, è anche un modo per ricordare chi è in difficoltà, facendo appello all’intercessione di Maria per il Pontefice e per tutti coloro che sono nella sofferenza. La maratona di preghiera rappresenta un momento di comunione spirituale per i fedeli, permettendo loro di unirsi in un gesto di solidarietà e supporto verso il Papa e verso tutti i malati.