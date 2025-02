Papa Francesco a voce bassa all’udienza generale: il raffreddore ferma Bergoglio

Papa Francesco ha avuto difficoltà a parlare durante l’udienza generale del 5 febbraio in Aula Paolo VI a causa di un forte raffreddore che gli ha impedito di leggere la catechesi. Il Santo Padre, già affaticato, ha dichiarato che era difficile per lui esprimersi e ha delegato la lettura a un collaboratore, affermando: “La leggerà meglio di me.” Gli esperti ipotizzano che il Papa possa aver contratto un virus influenzale, particolarmente insidioso per la sua età di 88 anni. Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali, ha sottolineato il rischio di infezioni respiratorie a cui Francesco è esposto, dato che incontra quotidianamente molte persone.

Andreoni ha suggerito che il Papa presenti un’infiammazione delle alte vie respiratorie, associata sia a un raffreddore che a una possibile tracheite. Fabrizio Pregliasco ha aggiunto che, per via della sua età, il Papa è considerato un soggetto fragile e che nei pazienti anziani non è raro osservare effetti spiacevoli in seguito a malattie stagionali. Quest’anno, i malanni si sono presentati in ritardo, anche a causa del freddo intenso che ha colpito recentemente. Pregliasco ha osservato che non siamo ancora giunti a un picco della diffusione del virus e che sarà possibile determinarlo solo quando si verificheranno segni di discesa della curva epidemiologica.