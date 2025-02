Papa è ancora colpito da bronchite

Il Papa ha presieduto l’udienza generale in Aula Paolo VI, ma non ha letto la catechesi, delegando un collaboratore a farlo. Ha spiegato che a causa della bronchite non era in grado di leggere: “Spero di potere la prossima volta”. Questo problema di salute lo ha costretto anche a interrompere l’omelia durante la celebrazione del Giubileo delle Forze Armate appena domenica scorsa, delegando nuovamente un maestro delle celebrazioni pontificie.

In un altro evento, Bergoglio è intervenuto a sorpresa al Festival di Sanremo, dove ha lanciato un messaggio per la pace prima dell’esibizione di una cantante israeliana e di una palestinese. Questo gesto evidenzia l’impegno del Papa per la pace e il dialogo tra i popoli in un momento di tensione internazionale.

La bronchite del Papa ha limitato le sue attività, ma non ha impedito al Pontefice di continuare a trasmettere messaggi di speranza e unità. La sua presenza a eventi significativi come il Festival di Sanremo sottolinea il suo desiderio di essere vicino a chi soffre e di promuovere la comprensione reciproca. Nonostante le difficoltà legate alla salute, Bergoglio continua a cercare di ispirare i fedeli e la società a lavorare per la riconciliazione e la pace, mantenendo viva la sua missione pastorale.

Questi eventi recenti dimostrano l’umanità del Papa, che affronta le sfide della salute mentre cerca di mantenere un dialogo attivo con il mondo e di sostenere i valori fondamentali della Chiesa. La sua determinazione a continuare nonostante le limitazioni fisiche è un esempio di resilienza e dedizione.