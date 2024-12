Papà dona una parte del suo fegato e salva la figlia di 11 mesi

Nei giorni scorsi è stato eseguito il primo trapianto di fegato pediatrico in Piemonte all’ospedale Molinette di Torino, dove un papà greco ha donato parte del suo fegato per salvare la figlia di 11 mesi. La piccola era affetta da grave cirrosi epatica scompensata, conseguenza di due interventi chirurgici falliti svolti in Grecia per una malformazione nota come atresia delle vie biliari.

Il trapianto è stato realizzato grazie a una collaborazione tra Italia e Grecia, sotto l’egida del Centro Nazionale Trapianti. L’Hellenic Transplant Organization di Atene aveva contattato il CNT di Roma per attivare l’accordo di scambio di pazienti e organi idonei. Il Centro Regionale Trapianti del Piemonte-Valle d’Aosta ha coordinato la richiesta, permettendo il trasferimento della bambina e della sua famiglia a Torino. La piccola è arrivata all’ospedale Infantile Regina Margherita ad agosto, dove è stata iscritta nella lista d’attesa per il trapianto, dopo aver superato tutte le pratiche burocratiche e mediche necessarie.

Dopo alcune settimane senza ricevere offerte di donazione da soggetti deceduti, il padre ha scelto di donare il suo fegato. Grazie al supporto del personale sanitario dell’ospedale Molinette, le pratiche di autorizzazione sono state velocizzate. Questo trapianto ha rappresentato una sfida significativa, considerando le complicazioni sanitarie della bambina proveniente da un altro paese dell’Unione Europea.

Le procedure chirurgiche sono durate circa 16 ore e sono state condotte dal professor Romagnoli e dal suo team, in collaborazione con anestesisti. È stato particolarmente complesso impiantare il fegato nella piccola paziente, di meno di 8 kg, a causa della severa ipoplasia della vena porta, che ha reso necessario l’autotrapianto della vena giugulare della bambina.

Dopo una degenza di 5 giorni in terapia intensiva, entrambi i pazienti stanno bene; il padre è stato dimesso, mentre la bimba è ancora ricoverata in Area Semintensiva Chirurgica. Questo intervento ha segnato un importante successo per l’ospedale e dimostra l’efficacia della collaborazione internazionale nel campo dei trapianti.