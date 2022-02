Il dolore al ginocchio del Papa si è acutizzato, salterà la visita a Firenze e non presiederà le celebrazioni del mercoledì delle Ceneri. “A causa di un’acuta gonalgia – fa sapere il Vaticano – per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba, Papa Francesco non potrà recarsi a Firenze domenica 27 febbraio, né presiedere le celebrazioni di Mercoledì delle Ceneri il 2 marzo”.

Il Pontefice da tempo ha problemi alle ginocchia. A fine gennaio si scusava con i fedeli nel corso dell’udienza generale di non potersi avvicinare per il consueto saluto “perché ho un problema alla gamba destra, si è infiammato un legamento nel ginocchio. E’ una cosa passeggera. Dicono che questo viene ai vecchi e non so, allora, perché è arrivato a me”.

Un problema che sempre più spesso lo porta a rimanere seduto, e a scusarsi di questo, quando tiene i discorsi nel corso delle udienze.