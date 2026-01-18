Papa: diplomazia vaticana come carità pensante

Il Pontefice ha scritto una lettera alla Pontificia Accademia Ecclesiastica in occasione del 325.mo anniversario di fondazione, sottolineando che la diplomazia vaticana “non è tattica, ma carità pensante” e che i diplomatici del Papa sono chiamati a essere “ponti” tra le persone e le nazioni. La Pontificia Accademia Ecclesiastica è stata fondata nel 1701 per volere di Clemente XI e nel corso dei secoli ha formato molti diplomatici pontifici. Il Pontefice ha ringraziato i superiori e gli alunni dell’Accademia per il loro impegno e li ha invitati a perseverare nel cammino formativo, attingendo alla preghiera la forza dell’incontro con gli altri.

La diplomazia vaticana è considerata un’arte evangelica dell’incontro, che cerca vie di riconciliazione là dove gli uomini innalzano muri e diffidenze. Il Pontefice ha sottolineato che la diplomazia vaticana nasce dal Vangelo e che ogni parola pronunciata deve essere preceduta dall’ascolto, di Dio e dei piccoli. I diplomatici del Papa sono chiamati a essere invisibili per sostenere, saldi quando gli eventi sembrano difficili da arginare, e di speranza quando il bene vacilla.

La Pontificia Accademia Ecclesiastica è stata qualificata come centro di alta formazione e ricerca, con l’obiettivo di offrire un curriculum formativo che integri competenze giuridiche, storiche, politiche, economiche e linguistiche con le doti umane e sacerdotali di giovani presbiteri. Il Pontefice ha affidato gli alunni dell’Accademia a Maria, Madre della Chiesa, perché vegli su ognuno e renda tutti docili alla volontà di Dio nel servizio alla sede di Pietro. La storia della Pontificia Accademia Ecclesiastica risale al 1701 e nel corso dei secoli ha subito diverse trasformazioni, diventando un luogo di formazione per l’élite ecclesiastica e per i diplomatici pontifici.