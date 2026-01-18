10.7 C
Roma
domenica – 18 Gennaio 2026
Politica

Papa: diplomazia vaticana come carità pensante

Da stranotizie
Papa: diplomazia vaticana come carità pensante

Il Pontefice ha scritto una lettera alla Pontificia Accademia Ecclesiastica in occasione del 325.mo anniversario di fondazione, sottolineando che la diplomazia vaticana “non è tattica, ma carità pensante” e che i diplomatici del Papa sono chiamati a essere “ponti” tra le persone e le nazioni. La Pontificia Accademia Ecclesiastica è stata fondata nel 1701 per volere di Clemente XI e nel corso dei secoli ha formato molti diplomatici pontifici. Il Pontefice ha ringraziato i superiori e gli alunni dell’Accademia per il loro impegno e li ha invitati a perseverare nel cammino formativo, attingendo alla preghiera la forza dell’incontro con gli altri.

La diplomazia vaticana è considerata un’arte evangelica dell’incontro, che cerca vie di riconciliazione là dove gli uomini innalzano muri e diffidenze. Il Pontefice ha sottolineato che la diplomazia vaticana nasce dal Vangelo e che ogni parola pronunciata deve essere preceduta dall’ascolto, di Dio e dei piccoli. I diplomatici del Papa sono chiamati a essere invisibili per sostenere, saldi quando gli eventi sembrano difficili da arginare, e di speranza quando il bene vacilla.

La Pontificia Accademia Ecclesiastica è stata qualificata come centro di alta formazione e ricerca, con l’obiettivo di offrire un curriculum formativo che integri competenze giuridiche, storiche, politiche, economiche e linguistiche con le doti umane e sacerdotali di giovani presbiteri. Il Pontefice ha affidato gli alunni dell’Accademia a Maria, Madre della Chiesa, perché vegli su ognuno e renda tutti docili alla volontà di Dio nel servizio alla sede di Pietro. La storia della Pontificia Accademia Ecclesiastica risale al 1701 e nel corso dei secoli ha subito diverse trasformazioni, diventando un luogo di formazione per l’élite ecclesiastica e per i diplomatici pontifici.

Articolo precedente
Marketa Vondrousova out dagli Australian Open
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.