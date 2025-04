Papa, conclave e giallo Becciu: cosa dice monsignor Paglia

Il caso Becciu è stato considerato chiuso da monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, durante un’intervista a Tg2 Post condotta da Monica Giandotti. Riguardo alla possibile incapacità di Becciu di votare nel conclave, Paglia ha dichiarato che non crede che sia un problema rilevante. Secondo lui, ci sono questioni ben più urgenti da affrontare, come la pace, le ingiustizie sociali e le nuove tecnologie, che devono essere al centro dell’attenzione dei cardinali. Paglia ha sottolineato l’importanza di scegliere un Papa in grado di confrontarsi con queste sfide significative.

In merito ai diritti di Becciu, Paglia ha affermato che gli sono stati tolti i diritti del cardinalato, incluso il diritto di voto. Tuttavia, ha osservato che il voto è anche un dovere, ma ciò è considerato secondario rispetto ai “problemi giganteschi” che affrontiamo. La centralità della scelta di un nuovo Papa deve quindi riflettere su questioni cruciali che richiedono attenzione e azione immediata. Paglia ha quindi spostato l’attenzione su temi più ampi e significativi, ribadendo che ci sono questioni di grande rilevanza sociale e morale da considerare nel futuro della Chiesa e della società.