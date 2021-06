“Un simbolo di amore per l’ambiente urbano e un incentivo per una mobilità più pulita e sostenibile”: con questo spirito è stato donato a Papa Bergoglio un monopattino elettrico. Rigorosamente bianco, con la bandiera giallo/bianca del Vaticano e la targhetta SCV 1 (sta per Stato della Città del Vaticano – veicolo numero 1), la stessa che si sposta da un’auto all’altra quando una vettura trasporta Papa.

Il monopattino è stato donato da Assosharing, la prima associazione di categoria della “sharing mobility” in Italia, proprio per sottolineare – spiegano all’associazione – il loro sforzo “nella sfida per lo sviluppo sostenibile”. Papa Bergoglio è apparso divertito durante la cerimonia e ha ascoltato con attenzione le motivazioni che spingono l’uso di questo nuovo tipo di mobilità.

“L’aria delle nostre città – ha spiegato Matteo Tanzilli, presidente di Assosharing – inquinata dai gas di scarico delle automobili richiede una nuova mobilità attenta alla qualità della vita con l’obiettivo di lasciare un pianeta meno inquinato. Ripercorrendo l’insegnamento dell’Enciclica Laudato Sì, con cui il Santo Padre ha voluto indicare la via ai fedeli e al mondo intero in materia di sostenibilità e cura dell’ambiente, Assosharing ha voluto recapitare un piccolo omaggio al Papa, contribuendo a ridurre quello che il Santo Padre ha definito il debito ecologico verso i nostri figli”.