Papa Benedetto XVI: il suo testamento spirituale.

“Che cos’è il cristianesimo” contiene i testi scritti dal Papa Emerito durante la sua permanenza nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano e contiene inoltre alcuni saggi inediti.

Tra i molti temi presenti ritroviamo alcuni capisaldi del suo pensiero: l’importanza delle radici del cristianesimo, il dialogo tra le religioni, il rapporto tra cristiani ed ebrei.

A questi argomenti se ne affiancano altri meno noti che mettono in luce la grande umanità di Papa Benedetto XVI come, ad esempio, il suo grande amore per la natura e il forte legame con il nostro Paese dove l’Emerito Papa ha trascorso gran parte della sua esistenza pur senza scordare l’amore per la sua terra di origine.