“Papa Francesco venne alla prima riunione di Cosea. Si sedette e ascoltò, in un giro di tavolo, quelli che sarebbero stati i ruoli inerenti alla comunicazione. Io dissi: ‘Mi occuperò della realizzazione della Segreteria per la comunicazione, della revisione della Segreteria di Stato per la gestione e la trasparenza dell’Obolo di San Pietro – fulcro dell’indagine odierna – cercherò di spiegare quella che sarà la trasformazione radicale delle finanze della Santa Sede perché so che è una sua volontà‘. Lui mi rispose: ‘Non è solo la mia volontà ma il mandato che lo Spirito Santo mi ha affidato‘. Questo a dimostrazione che le necessità più sentita da parte dei cardinali nella Congregazioni Generali pre Conclave era la volontà di fare trasparenza nella gestione delle finanze. Da quel giorno, le parole del Santo Padre per me sono sempre state alla base del mio agire…” A dirlo all’Adnkronos Francesca Immacolata Chaouqui, ex membro della Commissione pontificia sulle Finanze Vaticane (Cosea), commentando uno dei passaggi del colloquio di Papa Francesco con l’Adnkronos in cui affronta il problema della corruzione all’interno del Vaticano sottolineando che “è innegabile che personaggi di vario tipo e spessore, ecclesiastici e tanti finti amici laici della Chiesa, hanno contribuito a dissipare il patrimonio mobile e immobile non del Vaticano ma dei fedeli”.

