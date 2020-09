“A volte qualcuno può scivolare un po’, ma nella vita chi non scivola? Tutti! Ma ci alziamo: ‘Non ho fatto bene, ma adesso…’”. Lo ha detto il Papa nella messa per il Corpo della Gendarmeria. Una frase, pronunciata ieri a braccio dal Papa, e resa nota oggi che non può non interrogare. Chissà se Bergoglio aveva in mente l’ex capo della Gendarmeria Domenico Giani che ha rassegnato le dimissioni a seguito dell’inchiesta sull’immobile di Londra per avere fatto diffondere le foto segnaletiche dei cinque funzionari Vaticani sospesi e solo in seguito licenziati. O il cardinale Becciu, licenziato qualche giorno fa.

