Papa a Gaza

Papa a Gaza

Prima di morire, uno degli ultimi desideri di papa Francesco era che una delle sue “papamobili” venisse donata alla popolazione di Gaza e servisse come clinica mobile. La Caritas ha completato le modifiche necessarie per trasformare il veicolo in una clinica mobile, dotandolo di attrezzature mediche come un frigo per la conservazione delle medicine, e potrà essere usata per la somministrazione di vaccini.

Tuttavia, le autorità israeliane non hanno ancora consentito alla papamobile di entrare nella Striscia di Gaza, dove l’ingresso di aiuti umanitari e beni di prima necessità è limitato. La papamobile in questione è una Mitsubishi donata a papa Francesco da Mahmoud Abbas, presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, durante una visita nella regione.

Papa Francesco teneva molto alla situazione dei cristiani palestinesi e manteneva rapporti quotidiani con il parroco della chiesa della Sacra Famiglia, l’unica comunità cattolica del territorio. La papamobile era esposta a Betlemme dal momento del dono e ora è pronta per essere utilizzata come clinica mobile, ma attende l’autorizzazione per entrare a Gaza.

