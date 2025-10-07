Paolo Vallesi si sposa dopo la proposta all’Isola dei Famosi

Il cantante Paolo Vallesi ha fatto una proposta di matrimonio indimenticabile durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, inginocchiandosi davanti alla sua compagna Sara in diretta televisiva. Questo momento emozionante si è svolto nello studio di Cologno Monzese, alla presenza di ex naufraghi e delle conduttrici Simona Ventura e Veronica Gentili. Ora, dopo quella romantica serata, i due sono ufficialmente sposati.

Paolo ha condiviso la notizia sui social, pubblicando una serie di foto del matrimonio. Ha raccontato che l’idea della proposta è maturata durante i suoi momenti di riflessione mentre si trovava su un’isola in Honduras. La cerimonia, tenuta in modo intimo con solo i familiari presenti, è stata accompagnata da parole di gratitudine verso chi li ha supportati. Nelle immagini pubblicate, la coppia appare serena, mano nella mano, mentre entra in una sala elegante decorata con tende rosse e dettagli dorati. Sara indossa un completo chiaro con un bouquet di fiori bianchi, mentre Paolo è in abito scuro con un fiore appuntato.

Non si sa molto su Sara, che ha scelto di rimanere fuori dai riflettori, a differenza di Paolo, che è abituato alla fama. La loro relazione è iniziata dopo la fine del matrimonio di Vallesi con Cinzia, dalla quale ha avuto un figlio. Oggi, Paolo e Sara vivono una vita serena, basata su una felicità semplice e autentica, priva di fronzoli.