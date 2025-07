Paolo Vallesi dice no al Grande Fratello dopo L’Isola?

I riflettori sono puntati sui prossimi eventi televisivi e in particolare sul ritorno del Grande Fratello, che si prepara a svelare le sue nuove edizioni. Con l’emblematiche porte rosse di Cinecittà pronte ad aprirsi, cresce la curiosità riguardo ai volti noti che entreranno nella famosa casa.

Tra le indiscrezioni spicca il nome di Paolo Vallesi, noto per la sua partecipazione all’ultima stagione de L’Isola dei Famosi. Tuttavia, il cantante sembra aver messo un punto fermo sulla sua avventura nei reality. In una recente intervista, ha dichiarato di non essere interessato a partecipare al Grande Fratello, spiegando: “Ho chiuso. Per me i reality sono qualcosa al di fuori della mia attività”. Vallesi, che già si era cimentato in un reality venti anni fa con La Talpa, ha fatto sapere che non ha intenzione di tornare in un contesto simile, almeno per ora.

Il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini e Simona Ventura, presenta in questa edizione una novità: la divisione in due versioni, una Nip e una Gold, quest’ultima dedicata a ex concorrenti di successo. Tra i nomi circolati per la versione Gold ci sono Francesco Arca e Kasia Smutniak, entrambi volti noti dello spettacolo.

Seppur escluso dal Grande Fratello, Vallesi non chiude del tutto la porta ai palcoscenici musicali. Ha accennato a un possibile ritorno al Festival di Sanremo, rivelando di essere stato vicino a parteciparvi in diverse occasioni, ma senza successo. Nonostante ciò, quest’anno non sembra intenzionato a tentare di nuovo la fortuna sul palco dell’Ariston.