Paolo Sorrentino: Scenari Nascosti tra Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi

Paolo Sorrentino, regista noto per il suo stile unico, torna nelle sale con il suo decimo film, “Parthenope”, a partire dal 24 ottobre. Durante un’intervista al podcast “Tintoria”, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, Sorrentino ha discusso della sua carriera e dei due personaggi politici che ha ritratto nei suoi film: Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi.

Nel film “Il Divo” del 2008, Sorrentino offre un ritratto complesso di Andreotti. Racconta un aneddoto in cui il giornalista Peppe D’Avanzo, suo amico, ha incontrato Andreotti in un ufficio pieno di audiocassette. Sorrentino descrive come, nonostante la reputazione di Andreotti, il politico si sia mostrato disponibile a parlare della propria vita, anche se, dopo ore di colloquio, D’Avanzo si sia sentito frustrato dalla mancanza di rivelazioni scandalose.

Sorrentino ha notato una certa avarizia in Andreotti, che parlava dei costi delle bollette, un dettaglio che ha inserito nel film. In un secondo incontro, Andreotti si è mostrato più disponibile, suggerendo di passare del tempo insieme al Senato, ma Sorrentino ha preferito allontanarsi per preservare il mistero attorno alla figura del politico. Alla fine, Andreotti ha definito il film “una mascalzonata”, ma in seguito, prima di morire, ha chiesto se fosse davvero come nel film, dimostrando che il ritratto di Sorrentino lo ha fatto riflettere.

Passando a Silvio Berlusconi, Sorrentino ha condiviso un aneddoto dal pranzo a Palazzo Grazioli, dove ha assaporato un gelato al pistacchio, il migliore mai provato. Durante il pranzo, Berlusconi era molto loquace, lamentandosi della sua situazione politica legata alla legge Severino. Sorrentino ha notato che Berlusconi in privato era simile alla sua immagine pubblica in “Porta a Porta”, e quando gli ha proposto di girare a casa sua, ha dovuto rifiutare per mantenere una certa distanza professionale.

Sorrentino ha concluso che, in generale, i politici non sono entusiasti di essere ritratti nei film: Berlusconi, infatti, non si è mai presentato a una proiezione organizzata per lui, lasciando in sospeso il dubbio di aver visto o meno il film.