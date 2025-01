Paolo Serrangeli: indagini sulla sua morte a 47 anni

Tragedia a Feltre, in provincia di Belluno, dove Paolo Serrangeli, avvocato di 47 anni, è stato trovato morto impiccato nel suo studio. La sua figura era nota per la sua sensibilità e la passione per la musica, oltre a un particolare coinvolgimento nella politica locale. La notizia della sua morte ha sorpreso familiari e amici, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per comprendere i motivi del suo gesto estremo.

Il corpo di Serrangeli è stato scoperto il 11 gennaio, dopo che la madre, preoccupata dal silenzio prolungato del figlio, ha allertato i soccorsi. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno trovato l’avvocato privo di vita. Sul luogo del ritrovamento era presente anche il sostituto procuratore Roberta Gallego, mentre i carabinieri di Feltre stanno conducendo le indagini, cercando di chiarire la dinamica e le motivazioni che hanno portato a questa tragedia.

Serrangeli era originario di Alano di Piave e aveva studiato Giurisprudenza a Firenze, una città alla quale era rimasto legato nel corso degli anni. Professionista stimato, si era dedicato a casi complessi, come quello di Pedro Livert Dominguez, coinvolto in un omicidio avvenuto nel 2023. Oltre alla carriera legale, era un appassionato musicista e spesso si esibiva con amici, dimostrando il suo talento e la sua versatilità.

Nel 2022, Serrangeli aveva intrapreso un’avventura politica candidandosi a sindaco di Feltre con una lista indipendente intitolata “Fantastilista Anarchica”. Questo progetto rifletteva il suo desiderio di criticare ironicamente la politica tradizionale, proponendo alternative alla stessa. La sua figura rappresentava una combinazione di impegno professionale e passioni personali, rendendo ancora più incomprensibile la sua decisione finale di porre fine alla sua vita.

La comunità è ancora scossa dall’accaduto e la mancanza di risposte sulle cause che hanno portato a questa drammatica scelta continua a generare sconcerto. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli eventi e di comprendere meglio la vita di Paolo Serrangeli, un uomo che ha lasciato un segno profondo in chi lo conosceva.