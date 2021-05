Il mese scorso l’ex fidanzata di Paolo Ruffini, Laura Cossu ha pubblicato delle Instagram Stories dalla barella di un pronto soccorso. In questi video la ragazza ha fatto delle dichiarazioni molto forti: “Non vi mostro la faccia perché è a pezzi. Però, qualsiasi cosa possa succedere con la vostra compagna, sia che vi tradiate, che non vi tradiate, che ci sia un miss under standing, qualsiasi cosa, non mettete mai le mani addosso a una donna“.

Qualche giorno fa Laura è tornata a parlare dal suo profilo. La ragazza ha condiviso la copertina di Nuovo, dove si legge ‘Clamoroso, Paolo Ruffini, l’ex fidanzata denuncia le lesioni ‘guardate come mi ha ridotta‘.

Subito dopo aver pubblicato la cover la Cossu ha detto: “Ho visto Paolo Ruffini condividere link sul caso Fausto Brizzi e le molestie. Come è possibile che un uomo di 42 anni paragoni la nostra storia d’amore e sono successe delle cose e non è che invento, non sono matta, c’è un processo: io ho fatto una denuncia e anche lui ha fatto una denuncia. Sei fuori? Curiamoci come ho ripetuto ieri. Io parlerò, poi parlerà anche lui, ma vi dico di dire sempre la verità, cosa c’entra Brizzi! Perché sta agendo in questa maniera. […] Se si riconosce che si ha un problema curiamoci, perché siamo in una società. Non facciamo del male solo perché abbiamo delle lacune o abbiamo comportamenti sbaglia per qualsiasi motivo. Perché oggi sono capitata io, ma domani può capitare a una figlia, a una nipote”.

Per adesso il comico toscano non ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a questa faccenda.

Laura Cossu, le dichiarazioni dell’ex di Paolo Ruffini su Nuovo.