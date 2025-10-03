Paolo Romano unico politico italiano ancora detenuto in Israele

Paolo Romano, 29 anni e consigliere regionale in Lombardia, è attualmente detenuto, senza notizie aggiornate sulla sua situazione. Si trovava a bordo della barca “Karma” della Global Sumud Flotilla quando è stata abbordata dall’esercito israeliano. Tra le ultime informazioni, risulta che Romano sia attualmente collocato tra i centri di detenzione di Ashdod e Ketziot, ed è l’unico politico italiano ancora in carcere.

Il 3 ottobre, quattro parlamentari italiani, tra cui le eurodeputate Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi, il deputato Arturo Scotto e il senatore Marco Croatti, sono stati liberati. Croatti ha espresso il suo risentimento, affermando che c’è rabbia invece di sollievo per il ritorno a casa e ha chiesto che vengano compiuti sforzi per liberare tutti gli attivisti detenuti.

I partecipanti alla flotta, prima della partenza, avevano registrato video di emergenza nel caso di arresto. In uno di questi, Paolo Romano ha comunicato che, se qualcuno avesse visto il video, avrebbe già subito un abbordaggio e che il suo gruppo era addestrato per rispondere in modo non violento alle provocazioni. Ha chiesto supporto per il suo rilascio, sottolineando che l’arresto violerebbe il diritto internazionale.

La compagna di Romano, Lucrezia Iurlaro, ha espresso il suo sostegno attraverso i social, sottolineando che Paolo è circondato dal supporto dei suoi compagni e ha invitato a mantenere l’attenzione su Gaza.

Romano è il più giovane consigliere regionale della Lombardia e proviene da una lunga militanza politica, con esperienze significative all’interno del Partito Democratico.