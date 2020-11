Paolo Palumbo duetta con Achille Lauro nel nuovo singolo Quella notte non cadrà, estratto da un album ricco di collaborazioni.

Quella notte non cadrà è il nuovo singolo di Paolo Palumbo, in arrivo in radio e sulle piattaforme di streaming digitale il 27 novembre. Il giovane cantante affetto da SLA, protagonista anche a Sanremo nel 2020, stavolta sorprende tutti con una collaborazione di prestigio: al suo fianco c’è infatti Achille Lauro. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo brano e sull’album in arrivo nel 2021.

Paolo Palumbo e Achille Lauro: una canzone insieme

Quella notte non cadrà, nuovo singolo pubblicato da Sapori a colori e Columbia e distribuito da Sony Music, è stato scritto da Paolo Palumbo e Achille Lauro, con musica e produzione di Enrico Melozzi.

Achille Lauro

La nuova canzone l’ha annunciata lo stesso Paolo con un post sul suo account social ufficiale: “Un brano con un grande significato, tutto da scoprire, con un artista veramente unico e ineguagliabile. Ho lavorato a questo brano intensamente, il primo singolo di un album pazzesco in uscita nel 2021. Che emozione! Spero possiate emozionarvi tanto quanto lo sono io in questo momento. Viva la vita!“.

Paolo Palumbo: un album in arrivo

Il giovane Palumbo è diventato famoso in tutta Italia nel 2020 grazie alla sua partecipazione come ospite speciale al Festival di Sanremo per presentare il brano Io sono Paolo, scartato nella gara per le Nuove Proposte. Cuoco e artista affetto da Sla, Paolo ha mostrato a tutti la sua incredibile forza di volontà e come possa bastare poco per raggiungere grandi mete e risultati.

Dopo aver pubblicato un’autobiografia, Per volare mi bastano gli occhi, nel 2021 è pronto al debutto discografico con un primo nuovo album ricco di collaborazioni che verranno annunciate nelle prossime settimane.