Paolo Nutini – I-Days 2023 Dopo lo straordinario successo ottenuto questa estat…

Paolo Nutini – I-Days 2023

📣Dopo lo straordinario successo ottenuto questa estate con le date italiane del suo tour PAOLO NUTINI è pronto per tornare in Italia il prossimo anno per una UNICA DATA LIVE! ✨

👉NUTINI, infatti, è il primo headliner annunciato degli I-Days 2023! 🔥

📆La data:

24 giugno 2023, Ippodromo Snai, Milano

🎫Biglietti in presale esclusiva tramite l’app I-Days dalle ore 11.00 di martedì 4 ottobre!

🎫Biglietti in vendita generale dalle ore 11.00 di giovedì 6 ottobre!

Scopri i dettagli: