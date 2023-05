Paolo Noise si ritira da L’Isola dei Famosi

Paolo Noise si è ritirato da L’Isola dei Famosi.

“Lo staff di questo programma ha mostrato un’umanità e un affetto straordinario nei miei confronti, ci tengo a ringraziarli” – ha esordito lo speaker de Lo Zoo di 105 – “Ci tenevo a vincerla questa esperienza, l’ho capito troppo tardi. E ci terrei tutt’ora tantissimo a vincere questa esperienza, ma purtroppo il medico mi ha detto che non posso continuare questo cammino. Sto soffrendo tanto per questa cosa. [….] Sarà per me una delle esperienze più belle della mia vita”.