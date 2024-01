Paolo Masella fa infuriare i telespettatori del Grande Fratello: cosa ha detto

A 24 ore dall’uscita di Beatrice Luzzi per la morte di suo padre, i concorrenti del Grande Fratello continuano a fare scivoloni e a dimostrare mancanza di empatia e umanità. Dopo Anita Olivieri, Rosy Chin, Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi, un altro gieffino è finito al centro della polemica. Sui social i telespettatori del reality sono infuriati con Paolo Masella, per quello che ha detto poco fa a Vittorio Menozzi.

Paolo Masella e l’uscita infelice al Grande Fratello.

Vittorio è inconsolabile, l’uscita di Beatrice l’ha – comprensibilmente – scosso. Il modello mentre era in cucina si è rivolto a Paolo Masella dicendo: “Certo che è stato un inizio di anno un po’ così...”. Il macellaio ha risposto”Bello è?!“. Vittorio sorpreso ha replicato: “Oddio insomma“. Ed è stata la risposta finale del romano a lasciare il pubblico sorpreso: “Vabbè vedila così per te“.

Quest’uscita infelice non dovrebbe sorprendere, visto che ieri Marco Maddaloni si è domandato se fosse il caso di festeggiare il compleanno di Massimiliano Varrese (che sarà domani 5 gennaio) e il 25enne e Anita hanno risposto: “Certo che si fa, è la sua festa“.

Ormai è chiaro che nemmeno la notte ha portato consiglio a queste persone. Per quanto mi riguarda tutto questo non è meno grave di quello che hanno combinato i gieffini della scorsa edizione. Un pessimo esempio, uno spettacolo davvero orrendo.

I commenti dei social sulle frasi del romano.

“Questo è proprio un insensibile. Ma come possono trattare così Vittorio. Tutto questo cinismo ma nessuno si accorge che sta a terra? Manco un conforto, ma che schifo”. “Un inizio di anno bello al GF? Ma questo si rende conto di quello che ha detto?!”. “Ma puoi rispondergli così in un momento del genere? E poi lui è lo stesso che in puntata punta il dito contro Bea accusandola di immaturità e insensibilità, io sono senza parole”.