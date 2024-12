Paolo Giuggia: Un Palazzo per Accogliere gli Operai Migranti

L’imprenditore Paolo Giuggia ha acquistato una palazzina da ristrutturare per ospitare i suoi operai migranti, una decisione dovuta alle difficoltà nel trovare appartamenti in affitto per i lavoratori stranieri della sua azienda, la Giuggia Costruzioni di Villanova di Mondovì, storica realtà della provincia di Cuneo. Fondato nel 1881, il gruppo ha un fatturato annuo di oltre 70 milioni di euro e circa 250 dei suoi operai sono stranieri. Negli ultimi anni, trovare sistemazioni in affitto, soprattutto per uomini soli e per periodi brevi, è diventato sempre più difficile.

Giuggia ha spiegato al Corriere della Sera di aver iniziato a affittare interi alberghi, ma i costi erano insostenibili e rischiavano di compromettere il bilancio dell’azienda. Con il potenziamento del superbonus e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), la domanda di manodopera è aumentata, creando un’esigenza urgente di alloggi per gli operai. Nonostante la disponibilità dell’azienda a garantire i contratti di affitto, Giuggia ha incontrato solo porte chiuse e risposte evasive.

Di fronte a questo scenario e alle spese elevate per gli hotel, Giuggia ha deciso di acquistare una palazzina, con l’intenzione di ristrutturarla per realizzare una quindicina di appartamenti, definendoli “un porto sicuro per i nuovi lavoratori”. Inoltre, Giuggia Costruzioni ha siglato un accordo per l’inserimento lavorativo delle persone accolte nei centri di assistenza della provincia di Cuneo, legando così il progetto abitativo all’inserimento sociale, in un contesto di carenza di manodopera.

In provincia di Cuneo, il tasso di disoccupazione è attualmente molto basso, attestandosi al 3,7%. Giuggia sottolinea l’importanza di impiegare personale extracomunitario, ma avverte che non è sufficiente; è necessario un sistema che garantisca anche un adeguato inserimento abitativo per i lavoratori. La scelta dell’imprenditore di investire in immobili per le proprie risorse lavoro rappresenta un passo significativo per affrontare la sfida della ricerca di alloggi adeguati e per promuovere l’integrazione sociale dei migranti nella comunità locale.