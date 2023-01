Paolo Fox parla della sua vita privata: “Se sono fidanzato?”

Ogni dicembre il nome di Paolo Fox torna trend topic grazie al consueto oroscopo dell’anno nuovo, ma pochi conoscono la sua vita privata. Ospite a Domenica In da Mara Venier l’astrologo – che di cognome fa Volpi – ha confessato di essere single.

“Non sono innamorato in questo momento, sono single. Chi mi si piglia? Non mi si piglia nessuno, perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo’. Non mi sono mai sposato, no”.

Paolo Fox ha poi continuato:

“In questo momento sono single ma mi trovo molto bene con gli animali, la presenza di un animale in casa è un grande riferimento e poi l’animale non ti guarda e non ti conta i follower”.

Lui ha tre cani: Rio, Quacker e Hobbit.

“Pur di seguire la passione per le stelle ho lasciato il posto fisso. Si parla di quando era vivo Vivaldi. Dopo qualche anno ho capito che quella del posto fisso non era la mia strada. Non avevo altre alternative, avevo due chance: fare la guardia forestale o il proiezionista. […] A 16 anni ho iniziato a fare gli oroscopi. Molti si divertono a farlo. All’inizio volevo combattere questa stupida superstizione, ho iniziato pensando fosse una cosa assurda, ma facendo gli oroscopi al liceo ho iniziato a vedere che vi era una corrispondenza nel carattere. Poi sono diventato il confidente di tutti, un po’ come i medici con il dovuto rispetto: tu chiami il medico quando stai male e basta e lo stesso un pochino avviene con me”.

Paolo Fox: “Ho perso i genitori da piccolo”

Quando un paio di mesi fa è andato ospite a Italia Sì, Paolo Fox ha confessato di essere cresciuto da solo.

Tutti voi siete stati cresciuti da due genitori, io sono stato allevato da un gatto. Ho perso molto presto i miei genitori e sono anche figlio unico. Ho dovuto fare una scelta: cercare una famiglia o diventare la famiglia di me stesso”.

L’uomo dietro gli oroscopi.