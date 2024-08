Paolo Fox, oroscopo di settembre 2024 segno per segno: tutte le previsioni

Dopo le previsioni della nostra Ada Adina Alberti, adesso ecco anche quelle di Paolo Fox. Come ogni mese il più famoso astrologo della tv italiana ha svelato quello che gli astri ci dicono per le prossime settimane. Flirt in arrivo per gli scorpione e amore per gli acquario, mentre i cancro saranno presi dal rientro al lavoro.

A voi com’è andata con queste previsioni? Nel dubbio buon settembre e…



Paolo Fox, le previsioni per settembre 2024.

Ariete, Toro, Gemelli.

Ariete

Per voi è stato un agosto a fasi alterne per un segno attivo come Ariete: in senso generale settembre potrà garantire una crescita ma non legato al 100 % a ciò che è accaduto finora. In particolare il lavoro offrirà molte chances, anche da situazioni inaspettate.

Toro

Non è un cielo difficile per l’amore dei nati sotto il segno del Toro dato che non si prevedono delle discussioni estreme con il partner o con persone conosciute di recente. Importante ritrovare una certa serenità e potranno anche contare su una situazione che li lancerà verso lidi sconosciuti. Ottime potenzialità di cambiare la situazione amorosa. Il cambiamento però lungo tutto il mese dovrebbe partire da voi in prima persona.

Gemelli

Voi amici dei gemelli siete in grado di far valere la propria opinione quando volete. Nella prima metà del mese però il segno non dovrebbe abusare di questa forma di talento, che potrebbe ritorcersi contro.

Necessitata di qualche sicurezza economica in più soprattutto se è andato a convivere da poco. Venere protegge l’amore.

Paolo Fox, Cancro, Leone e Vergine.

Cancro

Il Cancro, invece, rischia di essere preso dalle questioni di lavoro, ma devono ricordarsi che esiste l’amore. Per i single sarà un mese di sperimentazioni. Mantenere la calma è fondamentale. Inasprire i rapporti umani fin da subito sarà una scelta, ci saranno disaccordi in merito a situazioni che toccano sia il lavoro che la vita personale. Impostare il tutto con una fermezza sarà la scelta migliore.

Leone

Per voi questo mese l’amore non passerà in secondo piano. Potrebbe nascere un’intesa con la Bilancia. Chi è solo dovrebbe ampliare il giro di conoscenze. Mercurio nel segno. Arriverete ad inizio settembre un po’ stanchi, in modo particolare a causa di diverse persone che anche in modo involontario vi hanno disturbato.

Vergine

I vergine possono contare su un ottimo recupero grazie a queste stelle. Giove e Saturno in aspetto nervoso. C’è chi vuole stare lontano da eventuali beghe amorose. Mese denso di emozioni. Meglio non focalizzarsi troppo su ogni singola situazione.

Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Bilancia

La Bilancia vede valorizzate le storie d’amore. Oroscopo buono per la sfera legata ai sentimenti. C’è chi vive un amore più impetuoso che mai. Settembre è il mese delle ambizioni. Attenzione a non scavalcare gli altri per questo obiettivo.

Scorpione

Amore interessante per lo Scorpione. Venere entra nel segno e se sono single devono limitare la timidezza e buttarsi nella mischia. Anche nei rapporti genitori/figli sarà possibile ritrovare un po’ di tranquillità. Lo Scorpione è un profilo decisamente attrezzato a perseguire i propri obiettivi ma dovrà imparare la duttilità.

Sagittario

Il Sagittario vedrà in settembre il recupero tanto atteso. C’è più voglia di frequentare posti nuovi. I figli potrebbero correre in soccorso dei genitori. C’è la tendenza a recuperare dei sentimenti.

Paolo Fox, Capricorno, Acquario, Pesci.

Capricorno

Il Capricorno non deve mai dare nulla per scontato, soprattutto in amore. Non si escludono degli scontri. Dire la verità fa sempre male, ma è anche terapeutico. A settembre vi riattivate e potreste a causa degli impegni urgenti dimenticare qualche promessa fatta.

Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario, invece, si sentiranno liberi di amare come mai prima d’ora. Il 14 e il 15 potrebbero essere delle giornate davvero coinvolgenti. Ottimo aspetto di Giove che rende facile i matrimoni.

Pesci

I Pesci vedono Venere arrivare in aspetto neutrale. Le storie che nascono ora sono una prova di convivenza o matrimonio. Dalla fine del mese in poi tornano un po’ di tenerezza e comprensione. Guardando il bicchiere mezzo pieno, questo potrebbe portare una maggiore consapevolezza a risolvere problemi.