Paolo Fox, oroscopo di ottobre 2024 segno per segno: tutte le previsioni

Come ogni mese, Paolo Fox ha condiviso le sue previsioni astrologiche per ottobre 2024, rivelando cosa aspettarsi in amore, lavoro, salute e fortuna. Ottime notizie per la Bilancia, mentre i Gemelli potrebbero affrontare qualche difficoltà.

Ariete: Ottobre porta energia positiva. In amore, ci saranno momenti intensi; è consigliabile evitare conflitti. Sul lavoro, opportunità sono in arrivo, ma richiedono impegno. La salute è buona, ma è importante prendersi pause. La fortuna crescerà verso la fine del mese.

Toro: Il mese sarà diviso. La prima metà si concentrerà sul lavoro, la seconda sui sentimenti. Fino al 13, è meglio dedicarsi alla vita pratica e successivamente a relazioni e famiglia.

Gemelli: Questo mese richiede introspezione. Le incomprensioni in amore dovranno essere chiarite subito. È un periodo di riflessione sul lavoro; pianificare sarà fondamentale. La salute va bene, ma è necessario dedicarsi al riposo.

Cancro: Se superi indenne la prima parte di ottobre, la seconda sarà più agevole, con opportunità per sviluppare idee e relazioni affettive. Mercurio tornerà attivo il 13, aumentando le tue abilità nel lavoro.

Leone: Ottobre ti mette al centro dell’attenzione, con passione in amore, ma fai attenzione alla dominanza. Sul lavoro, nuove opportunità richiederanno flessibilità. La fortuna sarà stabile, con piccole sorprese in arrivo.

Vergine: Si preannuncia un mese di concretezza: dopo un periodo di riflessione, inizierai ad agire. Sarai in grado di recuperare certezza, ma dal 17 Venere diventerà contraria, portando a essere più prudenti in amore.

Bilancia: Ottobre è il tuo mese! Amore e lavoro saranno particolarmente favorevoli. Le idee brillanti ti porteranno avanti, e la fortuna crescerà, specialmente nella seconda metà del mese.

Scorpione: Con il Sole e Mercurio nel tuo segno, ottobre segnerà un periodo di crescita. Anche se Venere cambierà posizione alla fine del mese, porterà praticità in affari.

Sagittario: Nuove avventure ti aspettano. In amore, ci si sentirà più liberi, mentre sul lavoro ci saranno sfide con opportunità da cogliere. La salute è buona, ma evita gli eccessi.

Capricorno: Ottobre sarà all’insegna della concentrazione sugli obiettivi. In amore è importante dedicarsi al partner; la salute è buona, ma si devono prendere pause.

Acquario: La seconda metà del mese porterà opposizioni planetarie, ma Venere porterà serenità nelle relazioni. Approfitta delle prime due settimane per nuovi progetti.

Pesci: Ottobre offre recupero, soprattutto nelle relazioni lavorative e amorose. Venere diventerà dissonante dal 17, ma la vita amorosa sarà intensa e ci saranno opportunità per new arrivals.