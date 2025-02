Paolo Fox, oroscopo di marzo 2025 segno per segno: tutte le previsioni

Febbraio sta per concludersi e Paolo Fox ha rilasciato le previsioni astrologiche per marzo 2025. Per la Vergine è previsto un periodo di stallo, mentre il Cancro vivrà grandi novità e l’Ariete potrebbe affrontare alcuni malumori.

Per quanto riguarda l’Ariete, ci sono ottime notizie, con tanta energia, ma anche un po’ di nervosismo a causa di Marte. In amore tutto scorre bene e ci sono soddisfazioni lavorative ed economiche. Il Toro, dopo difficoltà, vive un mese di tranquillità e entusiasmo, risvegliando l’Eros in amore, ma deve prestare attenzione agli investimenti. I Gemelli, nonostante inciampi iniziali, vedranno una ripresa con nuove energie e progetti, mentre le finanze sono stabili ma è necessario non spendere troppo.

Il Cancro deve cogliere un vento favorevole ma affronta insicurezze in amore. A lavoro sarà produttivo ma è consigliato riposare verso fine mese. Per il Leone, l’energia aumenterà verso la fine del mese, favorendo incontri e nuove occasioni, mentre dovrà affrontare un lavoro impegnativo. La Vergine, nonostante un’intraprendenza naturale, potrebbe sentirsi malinconica e nervosa; in amore non è il momento giusto per le nuove conoscenze, ma i risultati lavorativi arriveranno con pazienza.

Per la Bilancia, l’energia di Plutone e Giove porterà novità, ma Marte e Venere possono causare tensioni. Lo Scorpione avrà entusiasmo e opportunità, sia in amore che nel lavoro. Infine, il Sagittario vivrà una rinascita nel finale di marzo, mentre il Capricorno ritroverà energia, pur affrontando tensioni amorose. L’Acquario godrà di un periodo di intensità e riconoscimenti, mentre i Pesci brilleranno sia in amore che nel lavoro grazie a nuove occasioni.