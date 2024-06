Paolo Fox, oroscopo di giugno 2024 segno per segno: tutte le previsioni

Dopo le previsioni stellari della nostra Ada Adina, Adinuccia Alberti ecco anche quelle di Paolo Fox (che di recente ha parlato anche della sua vita privata, facendo delle rivelazioni). Il famoso astrologo sul nuovo numero del Corriere della Sera ha svelato quello che le stelle hanno in serbo per noi nel mese di giugno.

Nuovi amori e big money o bollette da pagare, imprevisti e mani una gioia? Com’è andata con le nuove previsioni di Paolo Fox?



Paolo Fox, le previsioni per giugno 2024.

Ariete, Toro, Gemelli.

Ariete

È il momento di fare scelte importanti! Se già non è arrivata una riconferma questo cielo promette discussioni positive, Giove è tornato amico. E le perplessità di inizio anno sembrano quasi del tutto sparite, ci saranno giornate buone per le trattative, quando Sole, Mercurio, Venere, Giove saranno in ottimo aspetto. Chi ha fatto una richiesta nel passato potrà avere una risposta, ecco programmi e progetti importanti per il futuro; le compravendite sono più favorite. gli Ariete che vogliono sposarsi, cambiare vita o dare spazio ad un nuovo amore, dopo le delusioni del passato, ora possono mettersi in gioco in vista della estate!

Toro

Oroscopo ideale per contratti di lavoro, accordi, acquisizioni, appalti. Ci sono delle scelte da fare. La maggioranza dei Toro assumerà importanti responsabilità. Giove ha abbandonato il segno. Questo può rappresentare una revisione dei conti, anche la necessità di allontanarsi da persone che non sono più affidabili, i famosi cambiamenti di cui ho parlato spesso. Chi si era intestardito nel frequentare certe persone capirà che aveva commesso un errore e persino un allontanamento doloroso si è rivelato un evento a favore

Gemelli

Giove, pianeta delle occasioni e delle novità, è con te già da qualche giorno; questo porta intraprendenza e capacità decisionale e non escludo un taglio definitivo per ciò che non ti interessa più fare. Chi ha iniziato un progetto negli ultimi due anni avrà comunque successo, ma molti potrebbero dire basta ad condizioni e situazioni di lavoro stressanti, o si tireranno fuori da un impegno eccessivo. Le cause si risolvono arrivando ad un compromesso, una mediazione, anche economica.

Paolo Fox, Cancro, Leone e Vergine.

Cancro

Piacevoli intuizioni; decisive le giornate dal 20 al 30 quando Sole, Mercurio e Venere transiteranno nel segno in buon aspetto a Marte e Saturno. Per i lavoratori autonomi possibile avere una riconferma. Per tutti quelli che hanno lavorato sodo e si sono persino arrabbiati negli ultimi mesi inizia una fase di tranquillità. Chi lavora a chiamata avrà un incarico. Intuizioni vincenti mercoledì 26 e giovedì 27. Non saranno pochi i nati del segno che vorranno iniziare un nuovo percorso lavorativo, un’impresa, società, gruppo. La seconda parte del mese è molto produttiva.

Leone

Un po’ di nervosismo resta per colpa di Marte contro dal 9, ad ogni modo dopo un periodo di preparazione, stanchezza psicofisica si riparte. Probabile che tu sia rimasto fermo per scelta o volontà nel corso delle ultime tre settimane di maggio. Giugno sarà nel complesso un mese di ritrovata energia e voglia di fare. Puoi prepararti per vincere una sfida. Ora è giusto che tu faccia sentire le tue ragioni. Buone stelle per mettere in gioco qualcosa che ti interessa.

Vergine

Non lasciarti spaventare da qualche discussione di troppo o da un problema che sembra difficile da risolvere. La realtà dei fatti è che in questo giugno restano ancora aperti alcuni conflitti aperti dalla fine di maggio; avrai notato che l’ultima settimana di maggio ha riportato in scena personaggi che in qualche modo sono contro, da cui facilmente potrai prendere le distanze ignorandoli. Chi sta cercando soluzioni per una questione legale in ballo da tempo, oppure deve firmare un accordo, mettersi in gioco per nuovi progetti e programmi avrà le idee più chiare dopo il 17. Giugno è un mese un po’ particolare, parte in maniera nervosa, agitata e inizia a dare i suoi frutti nella seconda metà. Prudenza nei rapporti con sagittario, gemelli e pesci.

Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Bilancia

Da giugno sarà più facile ricevere una nomina o ottenere risposte e chi vuole risolvere una questione legale avrà più chances. Se hai lavorato bene nel passato riceverai una proposta interessante o quantomeno una riconferma. Molti a giugno si faranno i complimenti da soli per come hanno superato vicende pesanti. Persino togliersi un sassolino dalla scarpa sarà più facile Bella la posizione di Venere nella prima parte del mese, porta una grande voglia di amare. E persino chi chiuderà una storia in questo periodo si libererà da un peso!

Scorpione

Dopo un maggio molto pesante anche a livello fisico, in cui i contrattempi sono stati tanti, ecco che giugno porta delle buone novità. Resta un po’ di nervosismo, questo è normale visto tutto quello che hai passato fino ad oggi. Preparati ad una riconferma perché la seconda parte di giugno è interessantissima. Chi è solo e in cerca del grande amore sarà interessato alle nuove amicizie che già da lunedì 17 saranno favorite. Improvvisamente una passione può nascere, anzi, consiglierei di sfruttare queste stelle in maniera attiva; bene allargare il giro delle conoscenze nelle ultime due settimane nel mese.

Sagittario

Giove è opposto, da ora è necessario fare i passi giusti ed evitare scelte sbagliate. Qualcuno prenderà una pausa o potrebbe bloccare un’iniziativa, potrebbe esserci una alzata d’orgoglio, un allontanamento o discussione importante. Ti arrabbierai se ci sono persone che non hanno rispettato patti, o ti sembra siano in qualche modo invidiose. In altre situazioni potrebbe nascere l’opportunità di tornare a fare qualcosa che si era stato abbandonato nel passato. Una certa irritabilità domina il mese, sarai più stressato il 5 e il 6. Alcune giornate come quelle di inizio mese, quindi, saranno faticose per le vicende famigliari, massima attenzione se ci sono vecchie dispute per questioni di soldi o proprietà.

Paolo Fox, Capricorno, Acquario, Pesci.

Capricorno

Questo è un giugno di vittorie, quindi nessun problema fino al 15. Poi, però, bisognerà capire come agire, soprattutto quali saranno le persone di riferimento. Perché è come se gli eventi delle prime due settimane del mese condizionassero le tue scelte di lavoro e le tue frequentazioni; mi viene in mente chi lavora in un’azienda, è un capo e a fronte di una importante novità debba rivedere l’organigramma. Pur essendo un periodo di sviluppo, quindi, devo mettere in guardia da qualche complicazione che potrebbe essere causa di disagio dopo il 17.

Acquario

È arrivata la resa dei conti. E, a seconda delle proprie capacità, c’è la possibilità di ottenere consensi e successo; nomine, incarichi, occasioni. Giugno nelle prime due settimane avrà favorevoli Sole, Mercurio, Venere e Giove! In questo momento si può persino decidere per una chiusura netta se qualcosa non funziona, ma solo perché si avrà pronta una alternativa. Molto interessante questo cielo per gli studenti e le persone che desiderano dare una svolta alla vita, le novità sono tutte da approfondire e seguire; Venere continua un transito interessante, l’amore è più vicino e tutti quelli che sono rimasti per troppo tempo soli o hanno iniziato una storia dopo una separazione, sembrano più disponibili a ripartire e riconciliarsi.

Pesci

Questa lieve ansia confonde le persone che lavorano a chiamata o sono in attesa di rinnovi, nella prima parte di giugno si sta sulle spine. Anche all’interno di una stessa azienda ci saranno nuovi riferimenti e contatti, se c’è da iniziare un nuovo progetto non si sa bene da dove partire. Alcune giornate sono più confuse. Ad esempio chi ha concluso una attività, ha finito un contratto per orgoglio non vuole chiedere se ci sarà un rinnovo, potrebbe essere comunque in ansia. La situazione evolve gradualmente. Dunque si tratta solo di aspettare, dal 17 in poi le stelle premiano.