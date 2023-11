Paolo Fox, oroscopo di dicembre 2023 segno per segno: tutte le previsioni

Anche il 2023 è quasi giunto al capolinea e come sempre Paolo Fox è tornato con le sue previsioni stellari. Il famoso astrologo ha svelato quello che gli astri dicono per l’ultimo mese dell’anno. Tra amore, fortuna e qualche imprevisto, ecco l’oroscopo completo del mese di dicembre 2023 (qui trovate l’oroscopo dettagliato di tutto l’anno).

Speriamo che arrivino delle gioie, perché ne abbiamo tutti bisogno…

Paolo Fox, le previsioni per dicembre.

Ariete, Toro, Gemelli.

Ariete.

Vi difenderete dal freddo dell’inverno con un’ondata di passione e sentimenti. Sarà il periodo giusto per chi prova l’amore da tanto tempo. L’astrologo consiglia di non distrarvi sul fronte del lavoro.

Toro.

Dovrete guardare al futuro con positività. Dovrete costruire una base solida da cui partire, prima di sviluppare progetti importanti. L’astrologo consiglia di non perdere di vista il presente e di non farvi sfuggire certi dettagli.

Gemelli.

Sarete coinvolti da un grande mix di emozioni, positive e negative. Dovrete capire che il destino è nelle vostre mani, provando ad apprezzare maggiormente la vita. Per alcuni ci sarà load possibilità di dover ripartire da zero sul fronte del lavoro.

Paolo Fox, Cancro, Leone e Vergine.

Cancro.

Potreste essere più nervosi a causa della sfera lavorativa. Lo stress nell’aria, però, non deve prendere il sopravvento sulla vostra vita sentimentale. Questo periodo difficile passerà come tutti gli altri.

Leone.

Vi attendono grandi progetti di lavoro. Il consiglio dell’esperto è quello di mettere in chiaro le vostre necessità. Non dovete sempre essere pronti a sacrificarvi per il posto di lavoro.

Vergine.

Il vostro cuore potrebbe battere forte. Il consiglio dell’astrologo è quello di buttarvi: ogni tanto è necessario uscire dalla vostra zona di comfort. Dovete correre qualche rischio in più sul lavoro.

Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Bilancia.

Vi attende un dicembre rannuvolato, che vi farà procedere con una certa incertezza. Per alcuni sarà necessario avere il coraggio di fare il primo passo. Vincere nella vita è sempre più difficile.

Scorpione.

Potreste ricevere un aiuto da qualche persona importante. Vi attendono tante occasioni intriganti. Il consiglio dell’astrologo è quello di fidarvi del vostro istinto.

Paolo Fox, Capricorno, Acquario, Pesci.

Sagittario.

Si apriranno nuove porte verso un futuro migliore. C’è chi avrà bisogno di togliersi di dosso un po’ di ansie. Vi sarà utile avere della stabilità in più.

Capricorno.

Arriverai a dicembre 2023 piuttosto provato. SE nel lavoro le cose miglioreranno e la ruota comincerà a girare per il verso giusto, non si potrà dire lo stesso per l’amore e i rapporti interpersonali. Dovresti ritagliarti uno momento per rivedere i tuoi rapporti: quali vanno bene? E quali, invece, dovresti interrompere?

Acquario.

Dicembre sarà la conferma finale che il periodo buio è finito, per fortuna. Anche chi è arrivato fin qua affaticato e con una forma fisica non proprio al top, riuscirà a recuperare molto bene. È tempo di riprendere in mano quei progetti rimasti bloccati: non aspettare gennaio!

Pesci.

Finalmente potrai tirare un sospiro di sollievo e riportare un po’ di serenità nella tua vita, dopo alcune settimane molto travagliate. Piano piano recupererai un migliore equilibrio interiore che faresti bene a utilizzare per iniziare a pianificare il prossimo anno.