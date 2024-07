Paolo Fox, oroscopo di agosto 2024 segno per segno: tutte le previsioni

Come ad ogni fine mese anche questa volta Paolo Fox è tornato con le sue previsioni stellari. L’astrologo più famoso d’Italia (che di recente ha parlato della sua vita privata) ha svelato quello che ci aspetta nelle prossime settimane. Nuovi amori, flirt estivi, tanti soldi o bollette, problemi di coppia e liti? Cosa dicono gli astri per il vostro segno?

Nel dubbio… che sia un agosto stellare per tutti noi.



Paolo Fox, le previsioni per agosto 2024.

Ariete, Toro, Gemelli.

Ariete

La frase del mese è: Rimboccatevi le maniche. Potete contare su un cielo importante, però bisogna rimboccarsi le maniche perché risolvere ciò che non va è solo questione di tempo. È consigliabile organizzare degli eventi sul lavoro, ma anche una gita romantica con il partner.

Toro

Bisogna dire che ultimamente molte cose non sono andate a buon fine, ma non dovete disperarvi. Potete rifarvi sicuramente nel mese di settembre quando sarete al massimo della vostra forza. I nuovi legami sono vissuti con prudenza soprattutto dopo una separazione.

Gemelli

Per voi invece, c’è un cielo molto importante. Arriva anche Saturno favorevole. Attenzione, però, perché sono chiamati a fare una scelta importante. Se di recente avete avuto una discussione o una disputa, sforzatevi di essere più accomodanti. Quando si chiude una porta, si apre un portone.

Paolo Fox, Cancro, Leone e Vergine.

Cancro

Vivete bene l’amore e il lavoro in questo periodo. C’è chi si è arrabbiato per una sciocchezza. Non preoccupatevi, alcune questioni si risolveranno. Da oggi al 2025 la vostra vita prenderà una nuova direzione. L’anno prossimo Giove attraverserà il vostro segno zodiacale. Non perdete la calma alla prima provocazione.

Leone

Avete Venere nel segno già dall’inizio del mese di luglio. Le ultime settimane, però, sono state un po’ pesanti. C’è chi vuole fare ordine nella sua vita. Ottima la sfera sentimentale. Venere vi supporterà; se avete un sogno nel cassetto, è il momento di riprenderlo. Se avete avuto una primavera faticosa, cercate di non esagerare.

Vergine

Potete contare sul favore di Mercurio per tutto il mese di agosto. C’è chi non ce la fa più a sopportare una determinata persona. Estate molto bella, ma attenzione ai rapporti. In amore vi attendono alcune settimane di recupero. Le coppie che hanno vissuto una rottura potranno riavvicinarsi.

Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Bilancia

Riceverete belle notizie grazie al favore di Sole e Venere. Il consiglio dell’esperto delle stelle è quello di non forzare la mano al destino. Mese importante per la sfera sentimentale. Le relazioni che hanno superato la prova del tempo non avranno nulla da temere in futuro.

Scorpione

Potrete pensare con più positività sul lavoro. Il cielo vi sorride. Mese ancor più favorevole sarà quello di settembre, quindi bisognerà pazientare un po’. Venere opposta ha posto l’accento sulle questioni romantiche a luglio. questo mese potrete vedere dei miglioramenti.

Sagittario

Fate attenzione all’opposizione di Venere. Siete indecisi su chi fare affidamento nella vita. Alcuni di voi potrebbero decidere per una pausa di riflessione. Create piani e progetti tenendo conto del vostro potenziale senza esagerare.

Paolo Fox, Capricorno, Acquario, Pesci.

Capricorno

State vivendo un’estate protetta dalle stelle. Agosto sarà un mese davvero bello sotto tutti i punti di vista. Questo mese sarà importante per l’amore. I single dovrebbero uscire di più e mettersi in gioco.

Acquario

In crescendo. Dal mese di agosto in poi le cose andranno davvero meglio anche perché ora state vivendo un rapporto un po’ noioso. Però attenzione, pensate con calma e controllate i nervi per evitare nuovi malintesi con gli altri.

Pesci

Siete un po’ straniti in amore, attenzione alla gelosia. Potete puntare sul lavoro e sulle questioni pratiche. In amore ci sono stati dei dubbi e problemi, ma agosto porterà maggiore chiarezza a chi è confuso.