Paolo Fox, oroscopo 2025: la classifica dei segni e le affinità astrali

Il 2024 si chiude con la classifica di Paolo Fox per il nuovo anno, fornendo previsioni sui segni zodiacali in amore, lavoro e fortuna. L’astrologo ha identificato le migliori affinità: Gemelli e Acquario, Cancro e Scorpione, Sagittario e Ariete, Leone e Bilancia, Toro e Vergine, Capricorno e Pesci.

Nel 2025, il Cancro si prevede come vincitore, con un riscatto in amore e piaceri significativi, in particolare ad agosto. Anche il Toro cercherà stabilità e chiarimenti nei rapporti amorosi, specialmente nei primi mesi; giugno sarà un mese cruciale, mentre a ottobre si sentirà sotto pressione. Il Leone godrà di un periodo di stabilità lavorativa e romantica fino a maggio, con opportunità di matrimonio.

Per l’Ariete, il 2025 promette bene, soprattutto in amore grazie a Venere, con picchi di fortuna a maggio. La Bilancia avrà un anno significativo, specialmente sul fronte lavorativo, con amore che fiorirà nei mesi di giugno e luglio. Gli Acquario saranno impegnati in nuove opportunità e rivoluzioni personali, con possibilità di matrimoni o convivenze.

Lo Scorpione vivrà un anno di cambiamenti, con un cielo favorevole fino a giugno, seguito da opportunità lavorative verso la fine dell’anno. Il Capricorno dovrà focalizzarsi sulla crescita nella prima metà dell’anno, con agosto e settembre come periodi chiave per l’amore. I Pesci inizieranno il 2025 con qualche difficoltà, ma potranno trovare passione nella seconda metà dell’anno, con Nettuno che li assisterà fino a marzo.

Infine, Gemelli dovranno concentrarsi sul lavoro, con Giove che porterà vantaggi nonostante un inizio lento. Il Sagittario dovrà prestare attenzione ai rapporti in crisi, mentre sul lavoro potrebbe affrontare frustrazioni, con miglioramenti a partire da agosto. La Vergine avrà un avvio difficile in amore, ma le prospettive miglioreranno da maggio, con un cielo più favorevole nella seconda parte dell’anno.

Queste previsioni si completano con un augurio di buon inizio anno a tutti.