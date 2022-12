Paolo Fox, oroscopo 2023: grafici e previsioni segno per segno

Dopo la classifica per capodanno, eccoci puntuali con l’appuntamento di Paolo Fox e i grafici per l’anno nuovo. Amore, lavoro e fortuna per tutti i segni nel 2023. A voi com’è andata?

Paolo Fox, previsioni e grafici del 2023.

Ariete e Toro.

Ariete.

In voi si nasconde una forza. Il 2023 nasce con un Giove importante. I primi sei mesi saranno interessanti per quelli che pensano ad un progetto. Se avete qualcosa nel cuore e volete fare rivelazioni i mesi si febbraio e marzo saranno importanti, Venere sarà nel segno. Mentre la parte finale sarà più incerta e dovrete fermarvi un attimo.

Toro.

Giove sarà nel segno da maggio. Questo periodo è il più importante, avrete da fare scelte importanti. Da quattro anni cercate di sbloccare delle situazioni, quindi voi che maturate le grande decisioni lentamente, qui avrete modo di liberarvi e guardare oltre. Venere sarà nel segno a marzo e aprile e vi porterà emozioni.

Paolo Fox, Gemelli e Cancro.

Gemelli.

Anno contraddittorio, con Saturno conflittuale da marzo. Ci sarà un dubbio lecito in primavera. Poi a maggio e giugno ritroverete tranquillità nei rapporti con gli altri. Venere ad aprile vi premierà. Il 2023 funzionerà più per l’amore che per tutto il resto. Sulle altre cose dovrete sanare delle problematiche. Le amicizie, le persone affidabili, su questo dovrete fare dei bilanci.

Cancro.

Giove vi ha infastidito nel 2022 e c’è stata stanchezza. Anche nei primi mesi del 2023 ci saranno delle problematiche . Poi da marzo sarà attivo Saturno e poi lo stesso per Giove da maggio. Non pensate che gennaio, febbraio e marzo saranno di riferimento per tutto l’anno, perché le cose si sbloccheranno in primavera. A luglio anche belle proposte di lavoro.

Leone e Vergine.

Leone.

Si parte in amore con una Venere strana, tanti di voi si sono innervositi per la fine del 2022. Attenzione a gennaio, febbraio e marzo, poi però ci sarà una riscossa. Già a giugno recupererete un rapporto e le cose andranno meglio. Entro maggio potrete firmare un contratto o risolvere un accordo. Luglio importante per Venere nel segno.

Vergine.

Questo è un anno ambiguo per voi. Giove in ottimo aspetto da maggio e Saturno in opposizione. Voi che amate l’ordine non si tiene se ci sono troppe cose attorno. Dovreste chiudere ciò che non vi va di fare da marzo. Situazioni o relazioni non consone alla vostra natura. Da maggio ci sarà un conforto, mese importante per il lavoro febbraio. Mesi ottimi anche agosto e settembre per far partire nuovi progetti.

Paolo Fox, Bilancia e Scorpione.

Bilancia.

Giove in opposizione vi ha stordito, non eravate molto tranquilli. All’inizio del 2023 state attenti a quello che dite e fate. Dopo però Giove non sarà opposto e ci sarà la liberazione. Date spazio ai progetti dalla primavera. Venere nel segno ad ottobre. Un anno da giocare alla fine, soprattutto se avete avuto molti dubbi.

Scorpione.

Il grande momento per voi parte da marzo. Saturno inizia un transito bello da quel mese. Molti di voi decideranno su un contratto. Giugno, luglio e agosto saranno mesi belli e tranquilli per i sentimenti. La seconda parte dell’anno avrà un’opposizione di Giove, dovrete fare un po’ dei conti in tasca, ma riuscirete ad ottenere quello che desiderate.

Sagittario e Capricorno.

Sagittario.

Mesi belli maggio, giugno e luglio per l’amore e il lavoro. Anche per voi la prima parte dell’anno sarà migliore della seconda. Fortuna per gli incontri a marzo e luglio.

Capricorno.

Tra i più forti dello zodiaco. All’inizio dell’anno avrete sulle spalle tanti pesi, magari sono cose più delle persone care, che vostre. Amore giù a marzo, aprile e maggio, anche il lavoro a marzo genererà qualche dubbio. State attenti a chi frequentate questo è il vero problema. All’inizio dell’anno dovrete capire se alcune persone devono continuare a stare con voi.

Paolo Fox, Acquario e Pesci.

Acquario.

Si parte subito bene con Venere nel segno a gennaio. Siete amati e ricambiati, a chi destinerete i messaggi d’amore? Voi andate controcorrente e amate le persone da conquistare. Se avete già l’amore, a gennaio, febbraio e marzo confermerete il sentimento. Inizio anno interessante anche per il lavoro e fino a maggio c’è un grande oroscopo.

Pesci.

Un grande cielo per voi, uniche preoccupazioni per le persone che sono intorno. Siete un riferimento per famiglia e amici. La cosa bella è che state riguadagnando la sicurezza in voi stessi che era mancata. Saturno nel segno da marzo e Giove da maggi vi renderanno più stabili e forti.