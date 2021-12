Paolo Fox ha parlato e dopo aver svelato quali sono i segni zodiacali più fortunati del nuovo anno, nel suo libro Oroscopo 2022 ha stilato una lista di consigli segno per segno.Lo Scorpione deve muoversi subito, l’Acquario deve avere pazienza, il Toro risparmiare e la Vergine fare attenzione.

Il Fatto Quotidiano nella sua edizione online ha raccolto i migliori, eccoli tutti segno per segno.

Ariete è fra i segni favoriti. Giove nel segno è un transito importante a partire dal prossimo maggio: dopo due anni faticosi comincia un periodo produttivo per i prossimi due anni. Producete.

Toro: è l’anno del risparmio ma è anche quello del non fermarsi mai. Nemmeno di fronte ai no. Alleati potenti fra gli astri vi invitano a proseguire.

Gemelli è un altro segno favorito nel nuovo anno. Dopo la stanchezza del passato arriva la forza. E quelli che hanno coraggio possono addirittura sposarsi.

Paolo Fox, l’oroscopo del 2022: i segni più fortunati del nuovo anno https://t.co/68cL0UIWy9 — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 13, 2021

Cancro: avete la forza necessaria per inseguire le vostre ambizioni. I momenti più importanti per il lavoro sono concentrati all’inizio e alla fine del 2022. Occhio però a non perdere di vista i sentimenti.

Leone: il segno che anche se non sa fare qualcosa la fa lo stesso. Tuttavia il mese migliore per sarà giugno. Attenti a non spendere troppo con le vostre manie di protagonismo.

Vergine: fate molta attenzione. Tante promesse invitanti nel 2022, ma poca sostanza. Attenzione agli inganni: cautela.

Paolo Fox, gli altri consigli

Bilancia: spesso rimane al bivio, ha paura di buttarsi. Ma nel 2022 deve fare un passo avanti e superare ogni indecisione, soprattutto a luglio.

Scorpione: è un anno importante. Ma tutto si gioca entro primavera. Il consiglio? Muoversi subito. Per finire le cose iniziate nel 2021. Non aspettate: il 2022 è l’anno della trasformazione a partire dalla primavera. E dovrete essere in forma.

Sagittario: è il segno degli avventurieri e dei pionieri. Anche in amore. Ma se c’è qualcosa che volete concedervi fatelo a marzo. E’ il mese perfetto.

Capricorno: avete già avuto qualche segnale importante. Sarete molto forti nel raggiungimento delle mete. Ma se hanno da fare cose importanti devono sbrigarsi. Meglio subito.

Acquario: per voi la parola d’ordine è “pazienza”. Non mancano novità dal punto di vista lavorativo ma i successi arrivano a seguito di un work in progress.

Pesci: un altro segno super favorito, fra i tre più fortunati. Un grande cielo li aspetta! I segreti saranno smascherati. Non abbiate vergogna a rivelare e a rivelarvi.