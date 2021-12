Ci siamo, come ogni dicembre ecco puntualissime le previsioni stellari di Paolo Fox per l’anno che verrà. Il famosissimo astrologo su Di Più Tv (e riportate dal Corriere della Città) ha svelato cosa ci aspetta nel 2022. E per la serie ‘i mai una gioia di Fabiano’ ecco cosa dice Paolone sul mio segno: “Avrete un inizio anno sottotono per i nati sotto questo segno zodiacale”. Che dire, grazie mille Paolo…



Qui invece vi lascio l’oroscopo di Fox del 2021, per vedere se c’aveva preso.

Paolo Fox ha detto che il miglior segno del 2022 è il segno della croce. 🤣🤣🤣🤦🤦🤦 — FRANCESCO TRIMANI (@Trimani1977) December 12, 2021

Paolo Fox: l’oroscopo del 2022.

Ariete, Toro e Gemelli.

Ariete: Marte in transito all’invio dell’anno, vi regalerà molte soddisfazioni durante i primi mesi dell’anno. Avrete, durante questo periodo, diverse opportunità per rimettervi in gioco e sfruttare la meglio le vostre condizioni. Chi ha perso il lavoro, ad esempio, potrà rimettersi in gioco senza problemi. Sono mesi ideali anche per chi lavora in proprio, che avrà molte soddisfazioni. Sconsigliati i ritorni di fiamma in amore, sarà meglio fare nuove conoscenze.

Toro: Quest’anno Saturno ha un aspetto conflittuale per voi, dunque sarà meglio stare ben attenti e concentrati, soprattuto dal punto di vista professionale. Meglio risparmiare un po’ di denaro nel frattempo. Periodo travagliato soprattutto nei primi mesi, tenete d’occhio soci e collaboratori. Sono favoriti nuovi incontri per i cuori solitari in cerca di emozioni forti.

Gemelli: Il vostro inizio anno sarà fortemente rallentato. I lavorati dipendenti saranno in attesa di un forte cambiamento, o di una svolta professionale. I lavoratori in proprio, invece, non hanno avuto grandi novità ma sperano in una primavera migliore. Prima di questo periodo, sarà ben difficile avere delle risposte definitive o delle soddisfazioni concrete. In amore sarà importante far chiarezza per evitare litigi ben più forti e distruttivi.

Paolo Fox, Cancro, Leone e Vergine.

Cancro: Il nuovo anno inizierà alla grande per voi, grazie all’aspetto positivo di Giove che sarà in transito nel vostro segno. Maggio, in particolare, sarà per voi un mese ricco di grinta, passione ed energia su tutti gli ambiti della vostra vita. L’unico aspetto a risentirne, però, sarà l’amore. Il vostro partner potrebbe mettervi alla prova per colpa della gelosia e dei tuoi intensi impegni lavorativi.

Leone: Saturno sarà ancora contrario dal punto di vista economico e lavorativo, ma per fortuna avete un grande coraggio e difficilmente vi lasciate scoraggiare. I primi mesi dell’anno saranno un po’ neutri sotto il profilo sentimentale, tutti i progetti importanti verranno rinviati per la primavera. Il cielo rimane tendenzialmente agitata a causa della contrapposizione tra i pianeti.

Vergine: Per questo nuovo anno, dovrete rimboccarvi le maniche e fare tutto da soli. Cercate di non fare azzardi in questi primi mesi del 2022. Se avete delle questioni legali, potrete risolverle solamente a partire dai mesi estivi. Grazie all’aspetto positivo di Venere e Sole, ci potrà essere una riconciliazione in amore. Favoriti i nuovi incontri per i solitari in amore. In primavera, mesi interessanti sotto il profilo emotivo e professionale.

Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia: Tutti coloro che non si sentono a proprio agio con il proprio lavoro e la propria situazione professionale, saranno in cerca di un cambiamento stimolante. Molti, ancora, cercheranno di cambiare casa oppure discuteranno di una vendita o di un affitto. Non mancheranno discussioni in amore anche a causa della confusione registrata nel mondo lavorativo. Nei primi mesi, forse, l’interferenza di parenti e amici contribuirà a disorientarvi.

Scorpione: Nell’anno che verrà non ci saranno grosse sicurezze economiche, ma ci saranno buone promesse dal punto di vista della soddisfazione professionale. Saranno sicuramente da scongiurare investimenti azzardati e acquisti costosi. I primi mesi saranno molto altalenanti in amore. Sono assolutamente sfavoriti, e quindi sconsigliati, i ritorni di fiamma. In salute recupererete a partire dai primi mesi di questo anno nuovo.

Sagittario: Il nuovo anno per voi inizierà un po’ come quello passato, ovvero con qualche preoccupazione ma con tanta voglia di riscatto personale e professionale. E’ stato un lungo periodo di sofferenza, dovete rialzarvi ora! Tra gennaio e febbraio, soprattutto, occorrerà studiare bene le strategie lavorative da mettere in pratica perché la seconda metà dell’anno sarà importantissima. Anche in amore non sarà una passeggiata, le coppie in crisi dovranno darsi da fare. Non mancheranno molti flirt e storie d’amore anche occasionali.

Paolo Fox, il 2022 di Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno: Il nuovo anno partirà sicuramente con il piede giusto per voi, grazie al transito di Venere e Sole nel vostro segno zodiacale. Fino alla seconda metà di maggio ci sarà tutto il tempo per chiarire e risolvere molte questioni in ambito lavorativo e sentimentale. Il mese di maggio, del resto, è il vostro mese preferito. Un periodo di grande emozioni, energia e positività, anche per i più giovani che potrebbero iniziare un apprendistato.

Acquario: Un inizio anno tendenzialmente sottotono per i nati sotto questo segno zodiacale, e questo a causa del transito di Saturno. I primi mesi saranno contrassegnati da incertezze, insofferenze e instabilità economiche. Forse, ci saranno fraintendimenti e litigi con il proprio partner. Gli incontri speciali in amore si avranno soprattutto a fine mese. Evitate stress e azzardi e con la primavera potrete rinascere.

Pesci: Un inizio anno grandioso per voi dei Pesci. Ci saranno nuove opportunità di crescita e sviluppo professionale, dovrete coglierle al volo. Anche i nuovi incontri amorosi saranno molto stimolanti ed interessanti. Le coppie durature potranno fissare bene i loro progetti e le nuove tappe del loro cammino. L’uni elemento a sfavore potrebbe essere il transito di Marte che potrebbe gettare su di voi un po’ di agitazione e fatica fisica.