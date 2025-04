Paolo Del Debbio: ‘Gli anni in seminario, i più belli della mia vita, sognavo di diventare prete’

Paolo Del Debbio ha rivelato un aspetto poco noto della sua vita, raccontando di aver trascorso due anni in seminario con l’intenzione di diventare prete. Ospite del programma Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, il conduttore di Dritto e Rovescio ha condiviso che la sua vocazione nacque nella parrocchia, dove era chierichetto e si sentiva attratto da quel mondo. A 16 anni, ha scelto di entrare in seminario, un’esperienza che lui stesso definisce “i due anni più belli della mia vita”, ma che si concluse a causa di una crescente nostalgia per la famiglia.

Durante l’intervista con Giorgio Lauro e Brenda Lodigiani, Del Debbio ha descritto il periodo vissuto in seminario come intenso, caratterizzato da regole e spiritualità. Tuttavia, ha anche avvertito un senso di solitudine, che lo ha portato a dubitare della sua scelta. Nonostante il sogno di diventare prete sembrasse un destino certo, ha intrapreso una carriera nel giornalismo e, successivamente, in televisione.

Con ironia, ha scherzato di essersi autoproclamato “il parroco di Cologno Monzese” per via della sua conduzione quotidiana, affermando di “dire messa ogni sera alle 20.29”. Sulla sua carriera, ha chiarito di non voler lasciare Mediaset, enfatizzando che “la tv la faccio così o non la faccio”. Ha anche risposto alle critiche riguardanti presunti squilibri politici nei suoi programmi, citando una ricerca che evidenzierebbe la loro imparzialità. Infine, ha dichiarato di avere buoni rapporti con i vertici Mediaset, confermati da Pier Silvio.