Paolo Del Debbio contro Maddalena Oliva: ‘Di che cosa sei orgogliosa nel caso Ramy Elgaml?’

Alta tensione nel dibattito su Quarta Repubblica riguardo al caso di Ramy Elgaml, con Maddalena Oliva e Paolo Del Debbio in polemica. La controversia è scoppiata dopo che Oliva ha elogiato le dichiarazioni di Franco Gabrielli, ex capo della Polizia, che ha affermato che l’inseguimento di Elgaml da parte dei Carabinieri non è stato condotto correttamente. Gabrielli ha sostenuto che è facile criticare retrospettivamente e ha evidenziato una criminalizzazione eccessiva delle forze dell’ordine. Ha aggiunto che le immagini dell’inseguimento mostrate dai Carabinieri dimostrano la sussistenza di forze di polizia “fondamentalmente sane”.

Maddalena Oliva, presente a Quarta Repubblica, ha espresso orgoglio per le parole di Gabrielli, affermando che il suo intervento sia stato diretto e onesto. Tuttavia, questa affermazione ha suscitato una reazione immediata di Del Debbio, che ha contestato la posizione di Oliva: “Ma orgogliosa di che?”.

La discussione si è intensificata quando Oliva ha commentato le immagini dell’inseguimento, dichiarando che queste dimostrano che l’operazione non era adeguata per un “Paese civile”. In risposta, Del Debbio ha criticato Gabrielli, sottolineando la gravità della situazione attuale, con indagini in corso e un clima di violenza attorno al caso di Ramy Elgaml, esprimendo il parere che in tali circostanze l’ex capo della Polizia avrebbe dovuto mantenere un silenzio prudente.

Il contesto del dibattito è reso ancor più teso dalla situazione sociale in relazione alla morte di Ramy Elgaml, un giovane egiziano di 19 anni, morto durante un inseguimento da parte dei Carabinieri. Oltre alle polemiche in studio, ci sono state manifestazioni e tensioni anche nel panorama politico e sociale, con diverse reazioni dai partiti di maggioranza, che hanno condannato gli scontri e chiesto collaborazione dalla parte dell’opposizione.

La polemica su questo tragico evento ha rivelato divergenze significative sull’operato delle forze di polizia e sul trattamento dei giovani immigrati, portando a una discussione pubblica accesa su sicurezza, giustizia e diritti civili.