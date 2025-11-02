18.1 C
Paolo Crivellin e Angela Caloisi: insieme dopo il matrimonio

Da stranotizie
Paolo Crivellin e Angela Caloisi, dopo otto anni di fidanzamento, si sono sposati la scorsa estate. Alla cerimonia hanno partecipato amici, parenti e le telecamere di “Verissimo”. Domenica 2 novembre, i due ex volti di “Uomini e Donne” sono stati ospiti della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, dove hanno condiviso aneddoti sul loro matrimonio. Angela ha raccontato che l’evento ha superato ogni sua aspettativa.

Durante l’intervista, Angela ha confessato che è strano chiamarsi marito e moglie. Ha anche rivelato che la notte prima delle nozze hanno dormito separati, come da tradizione, ma Paolo ha ricevuto una chiamata da lei poco dopo essersi salutati. L’ex tronista ha aggiunto che entrambi erano molto emozionati, nonostante la sua solita calma.

Angela ha elogiato l’organizzazione del matrimonio, definendolo stupendo e bellissimo. Ha condiviso un pensiero nostalgico, affermando che a suo padre sarebbe piaciuto molto e che Paolo è bravissimo ad amare, aspettandola nei momenti in cui lei si sentiva inadeguata.

I neo sposi hanno anche parlato del desiderio di formare una famiglia. Angela ha manifestato la voglia di diventare mamma, e Paolo ha confermato di voler un figlio, sperando che accada in modo spontaneo. La coppia deve ancora organizzare la luna di miele, con delle divergenze sui piani: lui vorrebbe rilassarsi in spiaggia, mentre lei preferirebbe un viaggio con più tappe.

Infine, Silvia Toffanin ha fatto un complimento particolare, dicendo che sembrano “due modelli”, prima di congedarli sottolineando quanto siano belli insieme.

