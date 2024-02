Paolo contro Beatrice: “Sei una persona orribile nessuno ti vuole qua dentro”

Paolo Masella nel corso dell’ultima puntata horror del Grande Fratello ha (di nuovo) attaccato Beatrice Luzzi. Lo ha fatto dopo che quest’ultima è stata reduce da un confronto con Massimiliano Varrese in cui è stata accusata di essere cattiva per avergli dato del poco equilibrato dopo tutte le offese che si è beccata da lui nel corso dei mesi.

Per difendere Massimiliano Varrese, Paolo Masella è andato da Beatrice Luzzi e le ha detto:

“Tutto quello che hai detto di Massimiliano è come se ti stai facendo un autoanalisi, hai detto che lui ti ha fatto la pantomima perché stavi a piangere e tu quando passi vicino a lei [Perla, ndr] le fai ‘uh che fai piangi?’. Sei una persona orribile, guardati allo specchio e guarda bene chi sei prima di parlare delle altre persone perché tu non sai cosa vuol dire campare. Fidati”.

Il macellaio ha poi sostenuto che Massimiliano Varrese non è una persona verbalmente aggressiva (!), ma anzi, lo sarebbe lei.

“Se tu vedi una persona così [Massimiliano, ndr] aggressiva significa che tu non sei capace di stare sulla terra. Voli sulle nuvole. La vita è un’altra cosa, tu sei sempre stata sulle nuvole. Me lo dimostri tutti i giorni la persona che sei. Parli degli altri in modo aggressivo, violento e cattivo. Cerchi di demolire le persone, fai del male. Perché nessuno ti vuole qui dentro? Perché sei una persona che fa male”.