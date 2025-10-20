16 C
Paolo Ciavarro in lacrime per la madre Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro è stato ospite di Verissimo, insieme alla moglie Clizia Incorvaia e al figlio Gabriele, per commemorare la madre Eleonora Giorgi, che avrebbe compiuto 72 anni. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Paolo ha mostrato emozione e si è commosso, ricordando il forte legame con la madre scomparsa. Ha condiviso che anche il padre, Massimo Ciavarro, lo contatta dicendo quanto gli manchi la ex moglie.

Paolo ha rivelato di sentirsi molto solo senza Eleonora, che per lui rappresentava tutto. Ha confessato: “Spesso piango, ma non lo faccio mai di fronte alla mia famiglia.” Ha pianto anche guardando un video in omaggio a lei. Rispondendo a Silvia, ha affermato che suo padre sta bene, ma che a volte sente la mancanza di Eleonora.

Clizia ha parlato del rapporto speciale che aveva con la suocera, evidenziando l’affetto e la comprensione reciproca. Ha raccontato che l’assenza di Eleonora non è stata facile per la famiglia, ma ha sottolineato che lei e Paolo sono rimasti uniti attraverso il dolore. Clizia ha detto: “Una coppia si scopre unita davanti al dolore”, emozionando Paolo, che ha versato altre lacrime ascoltando le parole della moglie.

Infine, Paolo ha fatto una promessa toccante a Clizia e Gabriele, dicendo che loro sono la sua vita e si impegnerà a essere il miglior marito e papà possibile. Clizia ha risposto: “Lo sei già.”

