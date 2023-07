Paolo Ciavarro e le scuse ricevute da Donnamaria: “Gli ho chiesto scusa”

Grazie a Forum Edoardo Donnamaria e Paolo Ciavarro hanno stretto una bella amicizia, il loro legame però è stato messo alla prova quando durante il GF Vip le loro compagne si sono lanciate delle frecciatine a distanza. Nonostante i dissapori tra Antonella e Clizia i due ragazzi continuano ad essere grandi amici e Donnamaria in un’intervista rilasciata a TvBlog ha anche rivelato di aver chiesto scusa a Paolo per averlo preso in giro dopo la sua partecipazione al GF Vip 4.

“Non l’ho mai seguito con attenzione. Anzi, non l’ho mai guardato. Infatti mi è capitato di chiedere scusa al mio amico Paolo Ciavarro che lo aveva fatto qualche anno fa; all’epoca lo prendevo in giro perché lì dentro piangeva sempre e invece ora ho capito che le emozioni sono tutte reali. Mi sono ricreduto. Sono felice di aver fatto il GF Vip, ma non lo rifarei. Nella mia vita ho fatto delle esperienze molto forti e anche pesanti come quando in Amazzonia ho fatto il volontario e avevo 17 anni. – ha continuato Donnamaria – Poi sono andato negli orfanotrofi in Africa, ho incontrato persone mutilate, ho lavorato in falegnameria, in uno studio legale, ho fatto il cameriere a New York”.

paolo, clizia, edoardo, antonella e micol quando si ritroveranno ai pranzi di domenica #gfvip pic.twitter.com/2jIzHgMlYL — ❀ helen ❀ (@helenngs) November 14, 2022

Paolo Ciavarro sui Donnalisi e gli Incorvassi