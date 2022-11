Paolo Ciavarro bacchetta Antonella e svela retroscena su Edoardo e Micol

Se Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia si sono conosciuti e poi frequentati lo devono ad una coppia nata al GF Vip, che loro conoscono bene. I due infatti stavano commentando sui social il percorso di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e proprio lì è scattata la scintilla. A svelare questo retroscena è stato Paolo Ciavarro a Casa Chi.

“Come si sono conosciuti? In una circostanza particolare. Dopo che sono uscito dal GF Vip mi ha fatto una richiesta. Mi fa ‘eh sai ti devo parlare’, e quando ti dicono così c’è qualcosa di strano. Così mi è salita un po’ di ansia. Lui mi ha detto ‘sai ho conosciuto una ragazza, è una in particolare. Sai si tratta di tua cognata’.

Ma io dico, su tutte le donne possibili al mondo, proprio mia cognata che tra l’altro ancora non conoscevo? Io non l’avevo conosciuta perché ero al GF Vip. Mi ha raccontato ‘abbiamo iniziato a scriverci su Twitter, sui social perché ti prendevamo in giro a te e a Clizia’.

Se Edo stava meglio con Micol di Antonella? oddio non lo so, anzi ti dico di no. Tra di loro non è andata. C’è stata una conoscenza breve. La frequentazione è durata poco, tutto quello che hanno raccontato è la verità. Ci sono state delle incompatibilità di base. Quindi meglio con Micol no, nonostante ci sia stato un sentimento abbastanza forte di attrazione, che però non è diventato quel qualcosa in più”.