Paolo Camilli sul set del nuovo film con Whoopi Goldberg

Paolo Camilli è tornato sul set dopo aver vinto un SAG grazie al cast della seconda stagione di The White Lotus. E lo ha fatto con una icona del cinema e della tv, Whoopi Goldberg, attualmente di nuovo sulle reti Rai con l’ennesima replica di Sister Act.

Fra gli hashtag usati #NewProject e soprattutto #LeC, ovvero l’hashtag ufficiale del film Leopardi & Co, titolo che vede fra i protagonisti, oltre i già citati, anche Jeremy Irvine, Denise Tantucci, Aurora Calabresi e Paolo Calabresi. Il titolo sarà diretto dalla regista Federica Biondi e sarà una commedia romantica che racconterà dell’amore fra i due protagonisti, David e Silvia.

Ecco la trama:

“David è un giovane attore americano sulla cresta dell’onda per via di una serie tv in cui interpreta un pompiere macho. Nonostante la sua crescente popolarità, il piccolo schermo gli sta stretto: sogna un ruolo al cinema, come l’amico e rivale Steve, del quale però non sembra avere la stessa determinazione. A dirla tutta, David è molto superficiale, non si impegna abbastanza, al punto che spesso nemmeno legge i copioni, tanto c’è Mildred, la sua agente, a farlo per lui. Così, quando l’occasione arriva, lo trova impreparato”.

“Convinto di dover interpretare un Biopic su Casanova, arriva in Italia e si ritrova, a Recanati, sul set di “Giacomo in Love”, un fi lm d’autore molto intimista, sulla vita sentimentale e passionale di Giacomo Leopardi. Un poeta di cui non solo non conosce nemmeno l’esistenza, ma che è culturalmente, storicamente, fisicamente lontano da lui. Per salvare il film (e le coronarie del regista, che su quel progetto ha puntato tutta la sua carriera) viene assunta una consulente del posto, Silvia, giovane proprietaria di un locale in cui si fa poesia, e grande storica e conoscitrice della vita di Leopardi”.